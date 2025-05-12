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Источник: судов "теневого флота" РФ, по которым ЕС ударит санкциями – уже около 200

Новости — Понедельник, 12 мая 2025, 12:54 — Татьяна Высоцкая, Мария Емец

В списке танкеров так называемого "теневого флота" России, по которым ЕС хочет ударить санкциями – уже около 200 судов.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС, которому известны детали обсуждений о 17-м пакете санкций.

По словам собеседника, в последние дни Еврокомиссия по просьбе некоторых стран-членов внесла поправки в свое первоначальное предложение от 6 мая.

В частности, пополнили список танкеров "теневого флота" – теперь их в нем около 200, тогда как сначала было более сотни.

По словам источников "ЕвроПравды", 17-й пакет санкций против России должны принять на заседании Совета ЕС в следующий вторник, 20 мая.

По данным "Радио Свобода", Венгрия в целом не будет препятствовать принятию санкционного пакета, но пытается "спасти" от санкций дочернюю компанию "Лукойла".

На прошлой неделе Великобритания объявила масштабные санкции против российского "теневого флота".

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