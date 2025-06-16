Макрон отверг идею Трампа о посредничестве Путина в кризисе между Израилем и Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Гренландию, где он выразил поддержку арктическому острову, заявил, что Россия не имеет авторитета для посредничества в кризисе между Израилем и Ираном, как это предложил президент США Дональд Трамп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В воскресном интервью ABC News Трамп заявил, что готов, чтоб Путин, чьи войска вторглись в Украину и который сопротивляется попыткам Трампа добиться перемирия с Киевом, выступил посредником между Израилем и Ираном. Макрон заявил, что отвергает такую идею.

"Я не верю, что Россия, которая сейчас ведет интенсивный конфликт и уже несколько лет подряд не соблюдает Устав ООН, может быть посредником", – заявил Макрон.

Он также отметил, что Франция не участвовала ни в одной из атак Израиля против Ирана.

Макрон посетил Гренландию, самоуправляемую часть Дании, которая имеет право провозгласить независимость и которую Трамп угрожает захватить, перед поездкой в Канаду на саммит лидеров "Группы семи".

В минувшие выходные Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который касался эскалации между Ираном и Израилем.

Сам Трамп ранее говорил, что "много делает" для заключения мирного соглашения между Тегераном и Иерусалимом.

Между тем сам Иран отверг возможность продолжения переговоров с США по своей ядерной программе, ссылаясь на поддержку американцами Израиля.