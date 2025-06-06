Норвегія "рішуче засуджує" санкції США проти Міжнародного кримінального суду

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підтвердив підтримку Міжнародного кримінального суду після того, як США оголосили про санкції проти чотирьох його суддів.

Про це він сказав у коментарі NTB, повідомляє "Європейська правда".

Ейде заявив, що "рішуче засуджує санкції США проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду".

"МКС відіграє ключову роль у боротьбі з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Важливо, щоб МКС мав можливість виконувати свій мандат відповідно до Римського статуту", – додав глава норвезького МЗС.

Напередодні стало відомо, що адміністрація президента США запровадила санкції проти чотирьох суддів МКС.

У Трампа звинуватили їх у тому, що вони "брали активну участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Америки або близького союзника, Ізраїлю".

Також нагадаємо, що на початку лютого Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема премєр-міністра Нетаньягу.

За даними ЗМІ, прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, санкціоновані Трампом.