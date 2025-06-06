Норвегия "решительно осуждает" санкции США против Международного уголовного суда

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подтвердил поддержку Международного уголовного суда после того, как США объявили о санкциях против четырех его судей.

Об этом он сказал в комментарии NTB, сообщает "Европейская правда".

Эйде заявил, что "решительно осуждает санкции США против четырех судей Международного уголовного суда".

"МУС играет ключевую роль в борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Важно, чтобы МУС имел возможность выполнять свой мандат в соответствии с Римским статутом", – добавил глава норвежского МИД.

Накануне стало известно, что администрация президента США ввела санкции против четырех судей МУС.

У Трампа обвинили их в том, что они "принимали активное участие в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или близкого союзника, Израиля".

Также напомним, что в начале февраля Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест топ-чиновников Израиля, в частности Нетаньяху.

По данным СМИ, прокурор МУС Карим Хан, выдавшей ордер на арест главы Кремля Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, санкционированные Трампом.