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Очільники МЗС Польщі й Угорщини публічно обмінялися випадами

Новини — П'ятниця, 18 липня 2025, 14:21 — Марія Ємець

Міністри закордонних справ Польщі та Угорщини, відносини яких останнім часом суттєво погіршились, обмінялися взаємними гострими заявами. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вранці у п’ятницю покритикував угорського прем’єра Віктора Орбана за погрози виходом з ЄС та натякнув, що таке рішення Будапешта не було би втратою для Євросоюзу. 

"Віктор Орбан перетворив Угорщину на найбіднішу країну ЄС, а тепер погрожує виходом з нього. Я не боюся цієї погрози, адже він у координації з Путіним роками шкодить Євросоюзу. Застерігаю: ось до чого ведуть розкрадання і націоналізм", – написав Сікорський польською у своєму X.

На його допис відреагував угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, перейшовши на особистості.  

"Глава МЗС Сікорський явно втратив здоровий глузд, піддавшись войовничій риториці", – заявив він. 

У середу в МЗС Угорщини заявили, що Польща "понизила рівень дипломатичних відносин", оскільки вирішила не повертати в Будапешт посла, відкликаного через скандальне надання притулку польському депутату Марчину Романовському.

У Варшаві відреагували коментарем, що це пов’язано із завершенням роботи посла на цій посаді. 

Раніше цього тижня Сійярто поскаржився, що Україна і ЄС заважають мирним планам Трампа. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан лякає, що 20-25% бюджету ЄС підуть Україні.

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