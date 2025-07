Очільники МЗС Польщі й Угорщини публічно обмінялися випадами

Міністри закордонних справ Польщі та Угорщини, відносини яких останнім часом суттєво погіршились, обмінялися взаємними гострими заявами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вранці у п’ятницю покритикував угорського прем’єра Віктора Орбана за погрози виходом з ЄС та натякнув, що таке рішення Будапешта не було би втратою для Євросоюзу.

"Віктор Орбан перетворив Угорщину на найбіднішу країну ЄС, а тепер погрожує виходом з нього. Я не боюся цієї погрози, адже він у координації з Путіним роками шкодить Євросоюзу. Застерігаю: ось до чого ведуть розкрадання і націоналізм", – написав Сікорський польською у своєму X.

На його допис відреагував угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, перейшовши на особистості.

"Глава МЗС Сікорський явно втратив здоровий глузд, піддавшись войовничій риториці", – заявив він.

Foreign Minister Sikorski has clearly lost his common sense to war-mongering. https://t.co/d8BXICo7PG