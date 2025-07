Главы МИД Польши и Венгрии публично обменялись выпадами

Министры иностранных дел Польши и Венгрии, отношения которых в последнее время существенно ухудшились, обменялись взаимными резкими заявлениями.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в пятницу утром раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за угрозы выхода из ЕС и намекнул, что такое решение Будапешта не было бы потерей для Евросоюза.

"Виктор Орбан превратил Венгрию в самую бедную страну ЕС, а теперь угрожает выходом из него. Я не боюсь этой угрозы, ведь он в координации с Путиным годами вредит Евросоюзу. Предупреждаю: вот к чему ведут разворовывание и национализм", – написал Сикорский на польском языке в своем X.

На его пост отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, перейдя на личности.

"Глава МИД Сикорский явно потерял здравый смысл, поддавшись воинственной риторике", – заявил он.

Foreign Minister Sikorski has clearly lost his common sense to war-mongering. https://t.co/d8BXICo7PG