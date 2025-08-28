Фон дер Ляєн поговорила із Зеленським і Трампом після масштабного удару РФ по Києву

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер провела телефонні розмови з президентами України та США у відповідь на масштабний російський обстріл Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Х.

Фон дер Ляєн сказала, що поговорила з Володимиром Зеленським, а після цього – з Дональдом Трампом "після масштабного удару по Києву, від якого також постраждало представництво ЄС".

"Путін повинен сісти за стіл переговорів. Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими і надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза", – додала вона.

Президентка Єврокомісії сказала, що Європа "повністю виконає свою роль" у забезпеченні цих гарантій безпеки – зокрема через механізм фінансування оборонних проєктів SAFE.

Раніше в екстреному зверненні в четвер Урсула фон дер Ляєн заявила про небажання хазяїна Кремля припинити терор мирних українських мешканців.

Вона також анонсувала, що незабаром відвідає сім держав Європейського Союзу, які перебувають найближче до кордонів з Росією та Білоруссю.