Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским и Трампом после масштабного удара РФ по Киеву

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг провела телефонные переговоры с президентами Украины и США в ответ на масштабный российский обстрел Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Х.

Фон дер Ляйен сказала, что поговорила с Владимиром Зеленским, а после этого – с Дональдом Трампом "после масштабного удара по Киеву, от которого также пострадало представительство ЕС".

"Путин должен сесть за стол переговоров. Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза", – добавила она.

Президент Еврокомиссии сказала, что Европа "полностью выполнит свою роль" в обеспечении этих гарантий безопасности – в частности, через механизм финансирования оборонных проектов SAFE.

Ранее в экстренном обращении в четверг Урсула фон дер Ляйен заявила о нежелании хозяина Кремля прекратить террор мирных украинских жителей.

Она также анонсировала, что в скором времени посетит семь государств Европейского Союза, которые находятся ближе всего к границам с Россией и Беларусью.