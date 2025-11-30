В США начались переговоры американской и украинской делегаций о мире

В американском штате Флорида стартовали переговоры между украинской и американской делегациями по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом свидетельствует трансляция "Суспільного", пишет "Европейская правда".

Перед началом встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся к такому окончанию войны, чтобы в будущем "такой войны не было, и чтобы Украина могла обеспечить процветание для всего народа".

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров поблагодарил президента США Дональда Трампа за мирные инициативы. "За последние 10 месяцев мы добились значительного прогресса, имеем значительную поддержку. Мы сейчас обсуждаем будущее и безопасность Украины, чтобы не повторялась агрессия против Украины", – сказал Умеров.

Отметим, Умеров также восстановил в своих соцсетях удаленное им сообщение о начале встречи с американской стороной по урегулированию войны.

фото из соцсетей Умерова

"Нахожусь на постоянной связи с президентом Украины. Имеем четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве", – написал секретарь СНБО.

По информации "ЕП", удаление первой публикации связано с тем, что заготовленный черновик ошибочно обнародовали еще до фактического начала встречи.

По данным издания Axios, США на встрече с украинской делегацией в Майами в воскресенье стремятся утвердить два ключевых вопроса, которые остаются нерешенными – о территориях и гарантиях безопасности.

Президент Зеленский с оптимизмом высказался о переговорах по "мирному плану" во Флориде.

Специальный посланник США Стив Уиткофф встретится с лидером России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе и передаст ему результаты воскресных договоренностей.