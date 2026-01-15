Компанія Маска обмежила можливості бота Grok на тлі скандалу з оголеними зображеннями

Компанія Ілона Маска xAI, що займається штучним інтелектом, заявила про нові обмеження для всіх користувачів свого чат-бота Grok, які обмежують редагування зображень, після скандалу з генеруванням фейкових фотографій інтимного характеру.

Про це, як пише "Європейська правда", компанія повідомила на платформі X.

Нові обмеження, які стосуються також платних підписників, передбачають заборону редагування зображень реальних людей у відвертому одязі, такому як бікіні.

Крім того, опції створення зображень і можливість їх редагування через чат-бот Grok на платформі X тепер доступні тільки користувачам з платною підпискою.

"Це додає додатковий рівень захисту, допомагаючи забезпечити, щоб особи, які намагаються зловживати обліковим записом Grok для порушення закону або наших політик, могли бути притягнуті до відповідальності", – йдеться у заяві компанії.

Це відбувається після хвилі скандалів довкола Grok та платформи X. Йдеться про випадки, коли чат-бот Grok, оснащений штучним інтелектом, генерував зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Нагадаємо, британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска.

Також Британія планує запровадити закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.

Подібні заходи анонсувала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас сам Маск раніше заявив, що йому не відомо про будь-які "зображення оголених неповнолітніх", створені чат-ботом Grok від xAІ.