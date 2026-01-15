Компания Маска ограничила возможности бота Grok на фоне скандала с обнаженными изображениями

Компания Илона Маска xAI, занимающаяся искусственным интеллектом, заявила о новых ограничениях для всех пользователей своего чат-бота Grok, которые ограничивают редактирование изображений, после скандала с генерацией фейковых фотографий интимного характера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", компания сообщила на платформе X.

Новые ограничения, которые касаются также платных подписчиков, предусматривают запрет на редактирование изображений реальных людей в откровенной одежде, такой как бикини.

Кроме того, опции создания изображений и возможность их редактирования через чат-бот Grok на платформе X теперь доступны только пользователям с платной подпиской.

"Это добавляет дополнительный уровень защиты, помогая обеспечить, чтобы лица, пытающиеся злоупотребить учетной записью Grok для нарушения закона или наших политик, могли быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении компании.

Это происходит после волны скандалов вокруг Grok и платформы X. Речь идет о случаях, когда чат-бот Grok, оснащенный искусственным интеллектом, генерировал изображения детей и женщин сексуального характера.

Напомним, британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска.

Также Великобритания планирует ввести закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.

Подобные меры анонсировала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время сам Маск ранее заявил, что ему не известно о каких-либо "изображениях обнаженных несовершеннолетних", созданных чат-ботом Grok от xAІ.