Прем'єр-міністр Гренландії про угоду Трампа: суверенітет – наша червона лінія

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, коментуючи угоду, запропоновану Сполученими Штатами, заявив, що вона повинна враховувати суверенітет арктичного острова.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на пресконференції, передає DR.

Глава гренландського уряду заявив, що він не знає деталей угоди, про яку в середу, 23 січня, оголосив президент США Дональд Трамп. Однак, за його словами, над нею працюватиме робоча група, до якої увійдуть представники Данії та Гренландії.

Він додав, що у Гренландії є "червоні лінії" щодо майбутніх домовленостей, Вони стосуються суверенітету острова, а також корисних копалин.

Водночас, за словами Нільсена, Гренландія погоджується зі збільшенням військової присутності НАТО на острові.

"Як я розумію, вчорашні дискусії стосувалися спільної мети. Того, про що ми домовилися: ми маємо робити більше для безпеки в Арктиці. Кілька днів тому представники Гренландії та Данії провели переговори з Рютте. Ми повідомили про наші червоні лінії. Нічого про корисні копалини чи ресурси", – заявив прем’єр-міністр журналістам.

Нільсен також зауважив, що риторика США щодо Гренландії протягом останніх тижнів була неприйнятною.

"Риторика була неприйнятною. Це вплине на те, як ми будемо думати один про одного в майбутньому", – сказав він.

Однак глава уряду вірить, що Гренландія і США можуть знову налагодити добрі відносини.

"Але, звичайно, це важко, коли щовечора чуєш погрози. Уявіть, як це було для гренландців – щодня чути, що хтось хоче забрати твою свободу", – додав Нільсен.

Зауважимо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рамкова угода щодо Гренландії, яку раніше оголосив американський президент Дональд Трамп, вимагатиме від союзників НАТО посилити безпеку в Арктиці.

Перед тим, як Трамп зробив своє оголошення щодо угоди, представники НАТО обговорили можливість отримання США суверенітету над частиною гренландської території для розміщення військових баз за зразком Кіпру.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у відповідь заявила, що Альянс не може вести переговори про данський суверенітет.