Премьер-министр Гренландии о соглашении Трампа: суверенитет – наша красная линия

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя соглашение, предложенное Соединенными Штатами, заявил, что оно должно учитывать суверенитет арктического острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции, передает DR.

Глава гренландского правительства заявил, что он не знает деталей соглашения, о котором в среду, 23 января, объявил президент США Дональд Трамп. Однако, по его словам, над ним будет работать рабочая группа, в которую войдут представители Дании и Гренландии.

Он добавил, что у Гренландии есть "красные линии" в отношении будущих договоренностей. Они касаются суверенитета острова, а также полезных ископаемых.

В то же время, по словам Нильсена, Гренландия соглашается с увеличением военного присутствия НАТО на острове.

"Как я понимаю, вчерашние дискуссии касались общей цели. О том, о чем мы договорились: мы должны делать больше для безопасности в Арктике. Несколько дней назад представители Гренландии и Дании провели переговоры с Рютте. Мы сообщили о наших красных линиях. Ничего о полезных ископаемых или ресурсах", – заявил премьер-министр журналистам.

Нильсен также отметил, что риторика США в отношении Гренландии в течение последних недель была неприемлемой.

"Риторика была неприемлемой. Это повлияет на то, как мы будем думать друг о друге в будущем", – сказал он.

Однако глава правительства верит, что Гренландия и США могут снова наладить хорошие отношения.

"Но, конечно, это трудно, когда каждый вечер слышишь угрозы. Представьте, как это было для гренландцев – каждый день слышать, что кто-то хочет отнять твою свободу", – добавил Нильсен.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рамочное соглашение по Гренландии, которое ранее объявил американский президент Дональд Трамп, потребует от союзников НАТО усилить безопасность в Арктике.

Перед тем, как Трамп сделал свое заявление о соглашении, представители НАТО обсудили возможность получения США суверенитета над частью гренландской территории для размещения военных баз по образцу Кипра.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ заявила, что Альянс не может вести переговоры о датском суверенитете.