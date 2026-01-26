ЗМІ: у ЄС планують вжити жорсткіших заходів щодо Grok на тлі скандалу з ШІ-зображеннями

У понеділок, 26 січня, Європейська комісія вживе більш жорстких заходів проти чат-бота Grok, що працює на основі штучного інтелекту.

Про це Handelsblatt повідомили троє європейських посадовців, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Єврокомісія розпочне процедуру відповідно до "Закону про цифрові послуги". Таким чином вона хоче змусити компанію xAI вилучити чат-бот з європейського простору, який доступний, зокрема, через соціальну мережу X.

Чат-бот на базі штучного інтелекту може на запит користувачів створювати сексуалізовані зображення та відео реальних осіб без їхньої згоди, в тому числі неповнолітніх. Потім чат-бот поширював їх через X.

Співрозмовники зазначили, що спочатку Європейська комісія хотіла розпочати процедуру вже минулого понеділка. Однак потім вона зупинила процес, оскільки спочатку хотіла скоординувати свої дії проти додаткових мит, оголошених президентом США Дональдом Трампом на тлі ситуації довкола Гренландії.

Нагадаємо, британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска.

Також Британія планує запровадити закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.

Подібні заходи анонсувала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас сам Маск раніше заявив, що йому не відомо про будь-які "зображення оголених неповнолітніх", створені чат-ботом Grok від xAІ.