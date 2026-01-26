СМИ: в ЕС намерены принять более жесткие меры по Grok на фоне скандала с ИИ-изображениями

В понедельник, 26 января, Европейская комиссия примет более жесткие меры против чат-бота Grok, работающего на основе искусственного интеллекта.

Об этом Handelsblatt сообщили трое европейских чиновников, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, Еврокомиссия начнет процедуру в соответствии с Законом о цифровых услугах. Таким образом она хочет заставить компанию xAI изъять чат-бот из европейского пространства, который доступен, в частности, через социальную сеть X.

Чат-бот на базе искусственного интеллекта может по запросу пользователей создавать сексуализированные изображения и видео реальных лиц без их согласия, в том числе несовершеннолетних. Затем чат-бот распространял их через X.

Собеседники отметили, что сначала Европейская комиссия хотела начать процедуру уже в прошлый понедельник. Однако затем она остановила процесс, поскольку сначала хотела скоординировать свои действия против дополнительных пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом на фоне ситуации вокруг Гренландии.

Напомним, британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска.

Также Великобритания планирует ввести закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.

Подобные меры анонсировала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время сам Маск ранее заявил, что ему не известно о каких-либо "изображениях обнаженных несовершеннолетних", созданных чат-ботом Grok от xAІ.