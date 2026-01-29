Король Данії вирушить до гренландців підтримати їх морально

Король Данії Фредерік відвідає Гренландію у середині лютого, щоб висловити підтримку гренландцям на тлі територіальних претензій президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR, про це він повідомив журналістам у четвер.

Цими днями король Данії Фредерік та королева Марія подорожують країнами Балтії з державними візитами до Естонії та Литви.

У рамках візиту до Литви король чітко дав зрозуміти, що планує відвідати Гренландію, аби підтримати місцеве населення.

"Добробут Гренландії дуже важливий для мене, особливо в ці тижні. Моральний дух гренландців, звичайно, потрібно підтримувати, і мені приємно зустрітися з якомога більшою кількістю людей", – сказав він про майбутній візит.

Король також сказав, що цінує підтримку, яку інші країни виявили Данії та Гренландії у складний час.

"Ми також добре усвідомлюємо, наскільки велику підтримку отримали гренландський народ і Королівство Данія від наших близьких союзників. Це дуже важливо і дуже обнадійливо", – сказав він.

Згідно з пресрелізом королівського двору, візит короля відбудеться з 18 по 20 лютого.

Представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії 28 січня відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи довкола арктичного острова.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав консультації зі Сполученими Штатами щодо Гренландії "конструктивними", але зазначив, що проблема залишається невирішеною.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив 28 січня, що США постараються уникнути "цирку" в медіа у переговорах щодо Гренландії.

