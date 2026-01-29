Король Дании отправится к гренландцам поддержать их морально

Король Дании Фредерик посетит Гренландию в середине февраля, чтобы выразить поддержку гренландцам на фоне территориальных претензий президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR, об этом он сообщил журналистам в четверг.

На днях король Дании Фредерик и королева Мария путешествуют по странам Балтии с государственными визитами в Эстонию и Литву.

В рамках визита в Литву король четко дал понять, что планирует посетить Гренландию, чтобы поддержать местное население.

"Благосостояние Гренландии очень важно для меня, особенно в эти недели. Моральный дух гренландцев, конечно, нужно поддерживать, и мне приятно встретиться с как можно большим количеством людей", – сказал он о предстоящем визите.

Король также сказал, что ценит поддержку, которую другие страны оказали Дании и Гренландии в сложное время.

"Мы также хорошо осознаем, насколько большую поддержку получили гренландский народ и Королевство Дания от наших близких союзников. Это очень важно и очень обнадеживающе", – сказал он.

Согласно пресс-релизу королевского двора, визит короля состоится с 18 по 20 февраля.

Представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии 28 января возобновили переговоры для урегулирования дипломатического кризиса вокруг арктического острова.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал консультации с Соединенными Штатами по Гренландии "конструктивными", но отметил, что проблема остается нерешенной.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 28 января, что США постараются избежать "цирка" в медиа в переговорах по Гренландии.