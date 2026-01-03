Рубио говорит, что Мадуро схватили для привлечения к уголовной ответственности в США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил сенатору Майку Ли, что американские силы якобы арестовали лидера Венесуэлы Николаса Мадуро для привлечения к ответственности в Соединенных Штатах.

Об этом Ли написал в Х, передает "Европейская правда".

Сенатор-республиканец сообщил, что разговаривал с Рубио по телефону.

"Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими силами для привлечения к уголовной ответственности в США, и что военные действия, которые мы видели ночью, были направлены на защиту и поддержку тех, кто выполнял ордер на арест", – написал он.

По его словам, операция, вероятно, подпадает под полномочия президента, предусмотренные статьей II Конституции, по защите американских граждан от реальной или неминуемой угрозы нападения.

Перед этим Ли выразил сомнение, есть ли вообще что-то, что могло бы оправдать военную операцию против Венесуэлы.

Ранее Трамп не ответил на вопрос NYT, давал ли Конгресс разрешение на операцию в Венесуэле.

Стоит заметить, что в США уже был подобный опыт с панамским лидером Норьегой: в 1998 году его также захватили и вывезли из страны военные США. То же подразделение провело спецоперацию и в Венесуэле.

Примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу в столице Венесуэлы Каракасе было слышно не менее семи взрывов, а также пролетал самолет на низкой высоте. Жители разных районов выбежали на улицы. Некоторых из них было видно издалека из разных районов Каракаса.

Чиновники США заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

Сам Трамп позже подтвердил операцию и заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

