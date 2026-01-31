У Нідерландах розпочали розслідування щодо популярної ігрової платформи через ризики для дітей

Управління з питань споживачів і ринків Нідерландів (ACM) розпочало розслідування щодо онлайн-платформи Roblox у зв'язку з можливими ризиками для неповнолітніх користувачів.

Про це йдеться у заяві регулятора, пише "Європейська правда".

У ході розслідування ACM оцінить, чи вживає ігрова платформа Roblox достатніх заходів для захисту неповнолітніх користувачів своїх послуг.

Roblox – це ігрова платформа, яка особливо популярна серед дітей і має десятки мільйонів користувачів щодня по всьому світу.

Платформа регулярно з'являється в новинах, наприклад, через занепокоєння щодо впливу на неповнолітніх насильницького або відвертого контенту, повідомлення про зловмисників, які намагаються зв'язатися з неповнолітніми через платформу, а також використання оманливих технік для стимулювання користувачів до покупок.

Як зазначається, що ACM також отримала повідомлення про ці проблеми й протягом останніх кількох місяців запитувала інформацію у платформи в рамках попереднього розслідування.

Відтак, як йдеться у заяві, ACM "бачить достатні підстави" для початку офіційного розслідування щодо можливого порушення правил компанією Roblox.

Розслідування зосереджується на заходах платформи щодо захисту неповнолітніх. Відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA), платформи повинні вживати відповідних і пропорційних заходів для забезпечення високого рівня конфіденційності, безпеки та захисту неповнолітніх.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія офіційно оголосила про запуск нового розслідування проти соцмережі X у межах Акта про цифрові послуги (DSA), зокрема, через чат-бот штучного інтелекту Grok, який міг сприяти поширенню нелегального контенту сексуального характеру.

Це сталося після того, як британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска.

Також Британія планує запровадити закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.

Подібні заходи анонсувала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.