В Нидерландах начали расследование в отношении популярной игровой платформы из-за рисков для детей

Управление по вопросам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) начало расследование в отношении онлайн-платформы Roblox в связи с возможными рисками для несовершеннолетних пользователей.

Об этом говорится в заявлении регулятора, пишет "Европейская правда".

В ходе расследования ACM оценит, принимает ли игровая платформа Roblox достаточные меры для защиты несовершеннолетних пользователей своих услуг.

Roblox – это игровая платформа, которая особенно популярна среди детей и имеет десятки миллионов пользователей ежедневно по всему миру.

Платформа регулярно появляется в новостях, например, из-за обеспокоенности влиянием на несовершеннолетних насильственного или откровенного контента, сообщений о злоумышленниках, которые пытаются связаться с несовершеннолетними через платформу, а также использования обманчивых техник для стимулирования пользователей к покупкам.

Как отмечается, ACM также получила сообщения об этих проблемах и в течение последних нескольких месяцев запрашивала информацию у платформы в рамках предварительного расследования.

Следовательно, как говорится в заявлении, ACM "видит достаточные основания" для начала официального расследования о возможном нарушении правил компанией Roblox.

Расследование сосредоточено на мерах платформы по защите несовершеннолетних. В соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA), платформы должны принимать соответствующие и пропорциональные меры для обеспечения высокого уровня конфиденциальности, безопасности и защиты несовершеннолетних.

Напомним, недавно Еврокомиссия официально объявила о запуске нового расследования против соцсети X в рамках Акта о цифровых услугах (DSA), в частности, из-за чат-бота искусственного интеллекта Grok, который мог способствовать распространению нелегального контента сексуального характера.

Это произошло после того, как британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска.

Также Великобритания планирует ввести закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.

Подобные меры анонсировала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.