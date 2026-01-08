Прем’єр Британії про порнографічний ШІ-контент у Х: "Ми не будемо цього терпіти"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв вжити заходів проти соціальної мережі Ілона Маска X після того, як її чат-бот на базі штучного інтелекту Grok створив велику кількість сексуально відвертих фейкових зображень, що містили зображення неповнолітніх.

Його слова цитує Politico, передає "Європейська правда".

Стармер різко розкритикував цю ситуацію та наголосив, що Х має взяти її під контроль. Мова йде про функцію Grok, яка називається "пікантний режим": вона генерує зображення жінок і дітей у дуже відвертому одязі.

Прем’єр Британії наголосив, що британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom, який нещодавно розпочав розслідування щодо цих зображень, має повну підтримку влади в ухваленні заходів щодо цього.

"Це неправильно, це незаконно, ми не будемо цього терпіти. Я попросив розглянути всі можливі варіанти. Ми вживемо заходів, бо це просто не можна терпіти", – додав Стармер.

Міністерка технологій Британії Великої Ліз Кендалл закликала X терміново розв’язати проблему поширення інтимних дипфейк-зображень.

А міністр з питань культури та засобів масової інформації Німеччини Вольфрам Ваймер заявив, що Єврокомісія повинна вжити юридичних заходів, щоб зупинити "індустріалізацію сексуальних домагань", яка відбувається на соціальній платформі X.

8 січня стало відомо, що Європейська комісія наказала X зберігати всі внутрішні документи та дані, пов'язані з її вбудованим чат-ботом на базі штучного інтелекту Grok, до кінця 2026 року.