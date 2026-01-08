Премьер Британии о порнографическом ИИ-контенте в Х: "Мы не будем этого терпеть"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал принять меры против социальной сети Илона Маска X после того, как ее чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok создал большое количество сексуально откровенных фейковых изображений, содержащих изображения несовершеннолетних.

Его слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Стармер резко раскритиковал эту ситуацию и подчеркнул, что Х должен взять ее под контроль. Речь идет о функции Grok, которая называется "пикантный режим": она генерирует изображения женщин и детей в очень откровенной одежде.

Премьер Великобритании подчеркнул, что британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom, который недавно начал расследование в отношении этих изображений, имеет полную поддержку властей в принятии мер по этому поводу.

"Это неправильно, это незаконно, мы не будем этого терпеть. Я попросил рассмотреть все возможные варианты. Мы примем меры, потому что это просто нельзя терпеть", – добавил Стармер.

Министр технологий Великобритании Великая Лиз Кендалл призвала X срочно решить проблему распространения интимных дипфейк-изображений.

А министр по вопросам культуры и средств массовой информации Германии Вольфрам Ваймер заявил, что Еврокомиссия должна принять юридические меры, чтобы остановить "индустриализацию сексуальных домогательств", которая происходит на социальной платформе X.

8 января стало известно, что Европейская комиссия приказала X хранить все внутренние документы и данные, связанные с ее встроенным чат-ботом на базе искусственного интеллекта Grok, до конца 2026 года.