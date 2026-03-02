Макрон скликав раду нацбезпеки через війну на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок скликав засідання французької ради з нацбезпеки у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У Єлисейському палаці оголосили, що Макрон скликає на вечір понеділка засідання ради нацбезпеки стосовно ситуації на Близькому Сході у зв’язку з операцією, розпочатою США та Ізраїлем проти Ірану.

Засідання має початись о 20:15 за Парижем.

Перед цим вдень Макрон спілкувався з лідерами Катару, ОАЕ та Оману.

Глава МЗС Франції заявив, що Париж готовий долучитися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, також 2 березня президент Франції заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією, серед яких і Швеція.

На додачу, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.