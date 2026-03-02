Укр Рус Eng

Макрон скликав раду нацбезпеки через війну на Близькому Сході

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 19:53 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок скликав засідання французької ради з нацбезпеки у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У Єлисейському палаці оголосили, що Макрон скликає на вечір понеділка засідання ради нацбезпеки стосовно ситуації на Близькому Сході у зв’язку з операцією, розпочатою США та Ізраїлем проти Ірану. 

Засідання має початись о 20:15 за Парижем. 

Перед цим вдень Макрон спілкувався з лідерами Катару, ОАЕ та Оману. 

Глава МЗС Франції заявив, що Париж готовий долучитися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, також 2 березня президент Франції заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією, серед яких і Швеція. 

На додачу, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Близький Схід
Реклама: