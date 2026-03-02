Макрон созвал совет нацбезопасности из-за войны на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник созвал заседание французского совета по нацбезопасности в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В Елисейском дворце объявили, что Макрон созывает на вечер понедельника заседание совета нацбезопасности по ситуации на Ближнем Востоке в связи с операцией, начатой США и Израилем против Ирана.

Заседание должно начаться в 20:15 по Парижу.

Перед этим днем Макрон говорил с лидерами Катара, ОАЭ и Омана.

Глава МИД Франции заявил, что Париж готов присоединиться к обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.

Напомним, также 2 марта президент Франции заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией, среди которых и Швеция.

В дополнение, Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.