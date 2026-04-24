В НАТО объяснили, что у США нет инструментов для исключения Испании из Альянса

НАТО заявляет, что в уставе Альянса нет положений о приостановлении членства или исключения стран-членов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом представитель НАТО заявил BBC после того, как в СМИ появилась информация о желании США приостановить членство Испании.

Представитель НАТО сообщил, что учредительный договор организации "не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключения (государств-членов)".

Агентство Reuters ранее процитировало слова американского чиновника, отметившего, что во внутреннем письме Пентагона были предложены меры, с помощью которых США могли бы наказать союзников, которые, по мнению Вашингтона, не поддержали его кампанию против Ирана. В частности, речь шла о том, что США больше всего разозлены из-за позиции Испании.

В письме также предлагалось пересмотреть позицию США относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова, на которые также претендует Аргентина.

Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за их нежелание играть большую роль после того, как США и Израиль атаковали Иран в конце февраля, а Иран впоследствии ограничил судоходство в Ормузском проливе.

Испания отказалась разрешить использование авиабаз на своей территории для нанесения ударов по Ирану. США имеют две военные базы в Испании: военно-морскую базу Рота и авиабазу Морон.

Глава правительства Испании Педро Санчес заявил журналистам, что не беспокоится о якобы письме Пентагона, пока это на уровне слухов.

"Мы не работаем на основе электронных писем. Мы работаем с официальными документами и официальными позициями, которые в этом случае занимает правительство Соединенных Штатов", – сказал он.

Санчес добавил, что Испания имеет "полное сотрудничество со своими союзниками, но всегда в рамках международного права".

Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

