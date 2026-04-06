Опрос: испанцы считают Трампа большей угрозой миру, чем Путина

81% испанцев считают президента США Дональда Трампа угрозой миру во всем мире.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса El Pais/Cadena SER.

Во время апрельского опроса респондентов попросили выбрать лидеров, которые, по их мнению, больше всего угрожают миру в мире.

Результаты показали, что правителя РФ Владимира Путина считают главной угрозой миру 79,3% респондентов, что почти на 2 процентных пункта меньше, чем Трампа.

Третье место занимает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с 71,2%.

62,9% назвали угрозой нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, а 62,25% – диктатора КНДР Ким Чен Ына. Лидер Китая Си Цзиньпин набрал 49,3%.

Напомним, что Испания с самого начала операции США и Израиля против Ирана заняла активную позицию "против" и не позволила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией.

Сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.

