У США кажуть, що останні удари Ірану на Близькому Сході успішно відбили

Іранські удари ракетами й безпілотниками по американських об’єктах на Близькому Сході цими вихідними нібито успішно відбили і вони не досягли цілей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного американського посадовця.

Співрозмовник у неділю сказав, що "усі дрони й ракети, запущені Іраном, були збиті, перехоплені або не досягли планових цілей". Йдеться про комбіновану атаку, здійснену Тегераном по військових об’єктах США на території близькосхідних союзників після того, як американські сили завдали ударів по Ірану у відповідь на обстріл торгового судна в Ормузькій протоці.

За словами джерела, влучань на території американських об’єктів та поранень чи втрат внаслідок атаки немає.

"Якщо сказати прямо, Іран зазнав невдачі", – сказав співрозмовник.

У Катарі повідомили, що уламками, які "виникли внаслідок бойових дій", вбило одного моряка, громадянина Катару, який перебував на човні у морі, його напарник отримав поранення.

Також стало відомо, що США та Іран домовились поновити перемовини у вівторок, зустріч пройде у місті Доха, столиці Катару.

Нагадаємо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів. Перший раунд технічних перемовин відбувся попередніми вихідними у Швейцарії.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей – після удару по торговому судну в Ормузькій протоці. Згодом Центральне командування ЗС США, що координує операції у регіоні, заявило про удари по іранських військових цілях в районі Ормузької протоки.

Іран зі свого боку звинуватив Сполучені Штати у порушенні перемир’я та заявив про завдані удари у відповідь по американських базах на території Бахрейну і Кувейту, тієї ж ночі відбулися нові американські удари.

Трамп пригрозив Ірану поновленням бойових дій і "знищенням", якщо переговорні зусилля проваляться.