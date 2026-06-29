В США говорят, что последние удары Ирана на Ближнем Востоке успешно отразили

Иранские удары ракетами и беспилотниками по американским объектам на Ближнем Востоке в эти выходные якобы успешно отбили и они не достигли целей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Собеседник в воскресенье сказал, что "все дроны и ракеты, запущенные Ираном, были сбиты, перехвачены или не достигли плановых целей". Речь идет о комбинированной атаке, осуществленнойТегераном по военным объектам США на территории ближневосточных союзников после того, как американские силы нанесли удары по Ирану в ответ на обстрел торгового судна в Ормузском проливе.

По словам источника, попаданий на территории американских объектов и ранений или потерь в результате атаки нет.

"Если сказать прямо, Иран потерпел неудачу", – сказал собеседник.

В то же время Катаре сообщили, что обломками, "возникшими в результате боевых действий", убило одного моряка, гражданина Катара, который находился на лодке в море, его напарник получил ранения.

Также стало известно, что США и Иран договорились возобновить переговоры во вторник, встреча пройдет в городе Доха, столице Катара.

Напомним, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней. Первый раунд технических переговоров состоялся в предыдущие выходные в Швейцарии.

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей – после удара по торговому судну в Ормузском проливе. Впоследствии Центральное командование ВС США, координирующее операции в регионе, заявило об ударах по иранским военным целям в районе Ормузского пролива.

Иран со своей стороны обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия и заявил о нанесённых ответных ударах по американским базам на территории Бахрейна и Кувейта, той же ночью произошли новые американские удары.

Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий и "уничтожением", если переговорные усилия провалятся.