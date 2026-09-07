Бывший генпрокурор Молдовы будет баллотироваться на пост главы Гагаузии

Александр Стояногло, депутат от оппозиционного блока "Альтернатива" и бывший генеральный прокурор Молдовы, будет баллотироваться на пост башкана (главы) Гагаузии.

Как пишет "Европейская правда", об этом Стояногло заявил 7 сентября на пресс-конференции, его цитирует Newsmaker.

Стояногло сказал, что будет баллотироваться как независимый кандидат. Он объяснил свое решение тем, что "далеко не каждую проблему Гагаузии можно решить из парламента".

"Депутат может поднять вопрос, предложить закон, добиваться решения на государственном уровне. Но у башкана другая ответственность. Это исполнительная власть, автономия, это команда, приоритеты, ресурсы. Но главное – конкретный результат, за который нужно отвечать перед людьми. Лично я готов взять на себя ответственность за исполнительную власть автономии", – сказал Стояногло.

Он добавил, что отдельно представит программу с конкретными целями, сроками и источниками финансирования.

Стояногло не отказывается от депутатского мандата, но приостановит свою деятельность в качестве депутата на время предвыборной кампании в Гагаузии.

Александр Стояногло – молдавский политик и бывший генеральный прокурор. В 2024 году он баллотировался на пост президента при поддержке Партии социалистов, вышел во второй тур и набрал более 44% голосов, уступив Мае Санду.

В 2025 году Стояногло стал одним из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива".

Выборы башкана Гагаузии состоятся 15 ноября, одновременно с выборами в Народное собрание автономии.

В августе 2025 года бывшую главу Гагаузии от партии "Шор" Евгению Гуцул признали виновной в участии в незаконном финансировании партии и приговорили к 7 годам лишения свободы.