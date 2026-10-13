ЗМІ: Польща погрожує заблокувати бюджет ЄС на 2028–2034 роки

Польща готова заблокувати бюджет ЄС на 2028–2034 роки, якщо він частково фінансуватиметься за рахунок коштів із системи торгівлі викидами (ETS).

Про це стало відомо RMF FM із власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія хоче, щоб 30% коштів від продажу квот на викиди вуглекислого газу, які нині надходять до держав-членів, надходили до загальної скарбниці ЄС.

За підрахунками Європейської комісії, нове джерело доходів приноситиме бюджету ЄС у середньому 9,6 млрд євро на рік у 2028–2034 роках. Якщо припустити, що щорічні надходження Польщі від аукціонів квот на викиди становлять 3,8 млрд євро, то перерахування 30% цієї суми до бюджету ЄС означало б для Польщі внески до бюджету ЄС у розмірі близько 1,14 млрд євро на рік.

Згідно з пропозицією ЄК, ці кошти, замість того щоб залишатися у національній системі фінансування, надходитимуть до спільної скарбниці блоку.

Ірландське головування в суботу запропонувало пільгу, тобто поступове досягнення повної, 30-відсоткової ставки квот ETS для країн, які користуються Фондом модернізації, що підтримує енергетичну трансформацію. Польщі цього, однак, недостатньо.

"Ми проти. Крапка. Якщо в Брюсселі ще не розуміють нашого спротиву, то можуть здивуватися, коли ми заблокуємо бюджет", – повідомив RMF FM один із польських топдипломатів.

Для Польщі ETS є особливо чутливим питанням. ETS сприймається як один із чинників, що сприяють зростанню цін на енергію. Польський уряд офіційно виступає проти того, щоб доходи від ETS стали джерелом фінансування бюджету ЄС.

Нагадаємо, ірландське головування запропонувало скоротити 2-трильйонний семирічний бюджет на 159 млрд євро у поточних цінах. При цьому очолювана Німеччиною група країн, що виступають за скорочення бюджету ЄС, вважає ірландські пропозиції недостатніми.

Раніше Єврокомісія застерегла країни-члени від скорочення 7-річного бюджету Євросоюзу, наголошуючи, що це залишить усіх більш вразливими перед можливими кризами.