СМИ: Польша угрожает заблокировать бюджет ЕС на 2028–2034 годы

Польша готова заблокировать бюджет ЕС на 2028–2034 годы, если он будет частично финансироваться за счет средств из системы торговли квотами на выбросы (ETS).

Об этом стало известно RMF FM из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия хочет, чтобы 30% средств от продажи квот на выбросы углекислого газа, которые в настоящее время поступают в государства-члены, поступали в общую казну ЕС.

По подсчетам Европейской комиссии, новый источник доходов будет приносить бюджету ЕС в среднем 9,6 млрд евро в год в 2028–2034 годах. Если предположить, что ежегодные поступления Польши от аукционов квот на выбросы составляют 3,8 млрд евро, то перечисление 30% этой суммы в бюджет ЕС означало бы для Польши взносы в бюджет ЕС в размере около 1,14 млрд евро в год.

Согласно предложению ЕК, эти средства, вместо того чтобы оставаться в национальной системе финансирования, будут поступать в общую казну блока.

Ирландское председательство в субботу предложило льготу, то есть постепенное достижение полной, 30-процентной ставки квот ETS для стран, пользующихся Фондом модернизации, который поддерживает энергетическую трансформацию. Польше этого, однако, недостаточно.

"Мы против. Точка. Если в Брюсселе ещё не понимают нашего сопротивления, то могут удивиться, когда мы заблокируем бюджет", – сообщил RMF FM один из польских топ-дипломатов.

Для Польши ETS является особенно чувствительным вопросом. ETS воспринимается как один из факторов, способствующих росту цен на энергию. Польское правительство официально выступает против того, чтобы доходы от ETS стали источником финансирования бюджета ЕС.

Напомним, ирландское председательство предложило сократить 2-триллионный семилетний бюджет на 159 млрд евро в текущих ценах. При этом возглавляемая Германией группа стран, выступающих за сокращение бюджета ЕС, считает ирландские предложения недостаточными.

Ранее Еврокомиссия предупредила страны-члены о сокращении семилетнего бюджета Евросоюза, подчеркнув, что это сделает всех более уязвимыми перед возможными кризисами.