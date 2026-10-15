У Швеції обурюються "неприйнятним" бюджетом ЄС: "ми й так надаємо 70% підтримки для України"

Швеція вважає чинну пропозицію багаторічної фінансової рамки – бюджету ЄС на 2028-2034 – неприйнятною, оскільки вона значно збільшить внесок групи країн, яка й так забезпечує близько 40% бюджету та близько 70% всієї європейської допомоги Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон перед початком засідання Європейської ради 15 жовтня.

Швеція відмовляється розглядати чинний проєкт багаторічної фінансової рамки ЄС на 2028–2034 роки як основу для подальших переговорів.

"Це навіть не відправна точка для цих дискусій. Цей бюджет надто великий, надто дорогий. Він збільшить чистий внесок Швеції на 60%. Це просто абсолютно неприйнятно", – наголосив Крістерссон.

Шведський прем'єр звернув увагу на те, що держави, які поділяють позицію Швеції, вже забезпечують близько 70% підтримки України та 40% фінансування бюджету Євросоюзу.

"Країни, які поділяють позицію Швеції, вже забезпечують близько 70% підтримки України та близько 40% коштів для Європейського Союзу. Тому просто неприйнятно ще більше збільшувати внески Швеції", – заявив він.

Крістерссон наголосив, що Швеція виступає за збереження традиційного рівня бюджету ЄС у межах приблизно 1% валового національного доходу Євросоюзу.

"Від країн, які роблять найбільші внески, не можна вимагати ще більшого збільшення цих внесків. Збільшення внеску Швеції на 60% просто неприйнятне. Це червона лінія", – заявив прем'єр.

Він також висловив сумнів у можливості досягнення домовленості щодо наступного семирічного бюджету ЄС до кінця 2026 року.

Варто зауважити, Крістерссон висловив позицію групи шести держав ЄС – так званих "ощадливих" (frugal countries), які виступають за суттєве скорочення запропонованого бюджету ЄС на 2028-2034 роки. До групи, окрім Швеції, входять Німеччина, Нідерланди, Данія, Фінляндія та Австрія.

Як повідомляла "Європейська правда", у вересні 2026 року лідери цих шести країн направили прем'єр-міністру Ірландії, яка головує в ЄС, Міхолу Мартіну та президенту Європейської ради Антоніу Кошті спільного листа з вимогою скоротити новий семирічний бюджет ЄС на кілька сотень мільярдів євро.

Нагадаємо, 10 жовтня Ірландія представила новий компромісний проєкт багаторічного бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки обсягом близько 1,83 трлн євро, що приблизно на 30% більше за чинний семирічний бюджет ЄС.

Обговорення нової багаторічної фінансової рамки є одним із питань порядку денного саміту Європейської ради 15-16 жовтня у Брюсселі, на якому 16 жовтня очікується присутність президента України Володимира Зеленського.

Під час засідання Європейської ради наразі не планується прийняття додаткових рішень щодо фінансування України; також на порядку денному лідерів ЄС немає питання щодо можливості використання заморожених активів РФ, хоча ця тема може бути піднята під час дискусії.