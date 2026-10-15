В Швеции возмущены "неприемлемым" бюджетом ЕС: "мы и так даем 70% поддержки для Украины"

Швеция считает действующее предложение многолетней финансовой рамки – бюджета ЕС на 2028–2034 годы – неприемлемым, поскольку оно значительно увеличит вклад группы стран, которая и так обеспечивает около 40% бюджета и около 70% всей европейской помощи Украине.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон перед началом заседания Европейского совета 15 октября.

Швеция отказывается рассматривать действующий проект многолетней финансовой рамки ЕС на 2028–2034 годы в качестве основы для дальнейших переговоров.

"Это даже не отправная точка для этих дискуссий. Этот бюджет слишком велик, слишком дорог. Он увеличит чистый взнос Швеции на 60%. Это просто абсолютно неприемлемо", – подчеркнул Кристерссон.

Шведский премьер обратил внимание на то, что государства, разделяющие позицию Швеции, уже обеспечивают около 70% поддержки Украины и 40% финансирования бюджета Евросоюза.

"Страны, разделяющие позицию Швеции, уже обеспечивают около 70% поддержки Украины и около 40% средств для Европейского Союза. Поэтому просто неприемлемо ещё больше увеличивать взносы Швеции", – заявил он.

Кристерссон подчеркнул, что Швеция выступает за сохранение традиционного уровня бюджета ЕС в пределах примерно 1% валового национального дохода Евросоюза.

"От стран, которые вносят наибольшие взносы, нельзя требовать еще большего увеличения этих взносов. Увеличение взноса Швеции на 60% просто неприемлемо. Это красная линия", – заявил премьер.

Он также выразил сомнение в возможности достижения соглашения по следующему семилетнему бюджету ЕС до конца 2026 года.

Стоит отметить, что Кристерссон выразил позицию группы из шести государств ЕС – так называемых "экономных" (frugal countries), которые выступают за существенное сокращение предложенного бюджета ЕС на 2028–2034 годы. В группу, помимо Швеции, входят Германия, Нидерланды, Дания, Финляндия и Австрия.

Как сообщала "Европейская правда", в сентябре 2026 года лидеры этих шести стран направили премьер-министру Ирландии, председательствующей в ЕС, Михолу Мартину и президенту Европейского совета Антониу Коште совместное письмо с требованием сократить новый семилетний бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

Напомним, 10 октября Ирландия представила новый компромиссный проект многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы объемом около 1,83 трлн евро, что примерно на 30% больше действующего семилетнего бюджета ЕС.

Обсуждение новой многолетней финансовой рамки является одним из вопросов повестки дня саммита Европейского совета 15–16 октября в Брюсселе, на котором 16 октября ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе заседания Европейского совета пока не планируется принятие дополнительных решений по финансированию Украины; также в повестке дня лидеров ЕС нет вопроса о возможности использования замороженных активов РФ, хотя эта тема может быть поднята в ходе дискуссии.