СМИ: новую пресс-секретарь Трампа уволили с должности менее чем через неделю

Новую пресс-секретаря американского президента Дональда Трампа, Кэти Захарию, уволили в пятницу, 16 октября.

Об этом стало известно The New York Times от трёх осведомлённых собеседников, пишет "Европейская правда".

Захария проработала на должности пресс-секретаря менее недели, когда, как утверждают собеседники, её уволили.

Пока ни Белый дом, ни Захария не прокомментировали это.

Впрочем, в тот же день Трамп сообщил журналистам, что он советовал Захарии "пересмотреть" своё решение относительно этой должности.

Напомним, 9 октября Кэти Захария, консервативная комментаторша, которая недолгое время работала в Министерстве внутренней безопасности США, была избрана следующей пресс-секретарью Белого дома.

Впрочем, после первого брифинга для прессы западные СМИ обратили внимание на некомпетентность Захарии. В то же время Белый дом защищал её на фоне критики.