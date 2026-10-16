СМИ: новую пресс-секретарь Трампа уволили с должности менее чем через неделю
Новую пресс-секретаря американского президента Дональда Трампа, Кэти Захарию, уволили в пятницу, 16 октября.
Об этом стало известно The New York Times от трёх осведомлённых собеседников, пишет "Европейская правда".
Захария проработала на должности пресс-секретаря менее недели, когда, как утверждают собеседники, её уволили.
Пока ни Белый дом, ни Захария не прокомментировали это.
Впрочем, в тот же день Трамп сообщил журналистам, что он советовал Захарии "пересмотреть" своё решение относительно этой должности.
Напомним, 9 октября Кэти Захария, консервативная комментаторша, которая недолгое время работала в Министерстве внутренней безопасности США, была избрана следующей пресс-секретарью Белого дома.
Впрочем, после первого брифинга для прессы западные СМИ обратили внимание на некомпетентность Захарии. В то же время Белый дом защищал её на фоне критики.