У Путина назвали историческим решение Трампа не вводить ограничения в отношении РФ по "закону Грэма"

Представитель российского лидера Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом решение президента США Дональда Трампа не вводить ограничения в отношении России в соответствии с "законом Грэма".

Об этом Дмитриев написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Посланник Путина заявил, что "закон Грэма" мог бы фактически полностью остановить всё экономическое сотрудничество между Россией и Соединёнными Штатами, "нанеся серьёзный ущерб прежде всего экономике США и мировым рынкам".

"Приостановка действия некоторых положений "закона Грэма" является важным и поистине историческим моментом… Экономическое сотрудничество между Россией и Соединёнными Штатами отвечает интересам обеих стран, способствует глобальной экономической стабильности и закладывает основу для укрепления доверия и достижения прочного мира", – написал Дмитриев.

Он добавил, что "вместо санкций и конфронтации нам нужны диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность".

16 октября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения санкций против России в соответствии с "законом Грэма". Глава Белого дома пояснил, что это соответствует национальным интересам США.

Сенатор Ричард Блюменталь, разрабатывавший "закон Грэма", резко раскритиковал Трампа за его отказ принимать новые меры давления на Россию в рамках этого закона.

Стоит отметить, что 15 октября двухпартийная группа законодателей Конгресса США направила Трампу письмо с призывом выполнить санкционные полномочия, предусмотренные "законом Грэма".