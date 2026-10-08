На пропалестинській акції в Берліні дійшло до сутичок з поліцією, є затримані

У третю річницю терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль кілька сотень людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку Палестини та проти війни в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Переважно молоді чоловіки та жінки зібралися ввечері на площі Оранієнплац у Кройцберзі, розмахуючи палестинськими прапорами та транспарантами. Речник поліції Флоріан Нат спочатку оцінив кількість учасників у 700 осіб. Серед них була шведська екологічна активістка Грета Тунберг.

Потім демонстранти пройшли маршем через Кройцберг, поки поліція не припинила акцію "через неодноразові численні порушення правил та значну загрозу громадській безпеці".

Під час демонстрації учасники скандували такі гасла, як "Віва, віва Палестина" та "Є лише одне рішення: революція Інтифада". Термін "інтифада" позначає палестинські повстання проти ізраїльської окупації наприкінці 1980-х та на початку 2000-х років, під час яких відбувалися численні напади та вибухи, що призвели до багатьох жертв з обох сторін.

Пізніше того ж вечора поліція зупинила демонстрацію. Речник поліції Нат пояснив, що з боку учасників демонстрації мали місце порушення проти поліцейських, зокрема штовхання та удари ногами, а також поодинокі сутички між демонстрантами та поліцією. За даними поліції, було затримано понад 30 осіб за використання забороненої символіки, зокрема символіки терористичної організації ХАМАС.

Під час масового вбивства, скоєного терористичною організацією "Хамас" 7 жовтня 2023 року, було вбито приблизно 1 200 осіб, а 251 – викрадено до сектора Газа. Ізраїль відповів військовою операцією в Газі, що призвело до тривалої війни, в якій загинули десятки тисяч людей.

Варто зауважити, що раніше міністр закордонних справ Ед Мілібенд оголосив, що Велика Британія заборонить імпорт товарів з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, а також, що введе санкції проти осіб та компаній, які підтримують діяльність поселень або отримують від неї прибуток, а також обмежить рекламу нерухомості в поселеннях.

Державний секретар США Марко Рубіо своєю чергою заявив, що Вашингтон не піде за прикладом Великої Британії.

А Ізраїль ухвалив низку заходів у відповідь на санкції Великої Британії.

Також соціологічне опитування громадської думки у Великій Британії свідчить, що майже половина британців підтримують рішення уряду ввести санкції проти незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.