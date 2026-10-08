На пропалестинской акции в Берлине произошли столкновения с полицией, есть задержанные

В третью годовщину террористического нападения ХАМАС на Израиль несколько сотен человек вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку Палестины и против войны в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В основном молодые мужчины и женщины собрались вечером на площади Ораниенплац в Кройцберге, размахивая палестинскими флагами и транспарантами. Пресс-секретарь полиции Флориан Нат сначала оценил количество участников в 700 человек. Среди них была шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

Затем демонстранты прошли маршем через Кройцберг, пока полиция не пресекла акцию "из-за неоднократных многочисленных нарушений правил и значительной угрозы общественной безопасности".

Во время демонстрации участники скандировали такие лозунги, как "Вива, вива Палестина" и "Есть только одно решение: революция Интифада". Термин "интифада" обозначает палестинские восстания против израильской оккупации в конце 1980-х и в начале 2000-х годов, во время которых происходили многочисленные нападения и взрывы, приведшие к многочисленным жертвам с обеих сторон.

Позже тем же вечером полиция остановила демонстрацию. Пресс-секретарь полиции Нат пояснил, что со стороны участников демонстрации имели место нарушения в отношении полицейских, в частности толчки и удары ногами, а также единичные столкновения между демонстрантами и полицией. По данным полиции, было задержано более 30 человек за использование запрещённой символики, в частности символики террористической организации ХАМАС.

В ходе массового убийства, совершенного террористической организацией "ХАМАС" 7 октября 2023 года, было убито около 1 200 человек, а 251 – похищено в сектор Газа. Израиль ответил военной операцией в Газе, что привело к длительной войне, в которой погибли десятки тысяч человек.

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Эд Милибэнд объявил, что Великобритания запретит импорт товаров из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также введёт санкции против лиц и компаний, которые поддерживают деятельность поселений или получают от неё прибыль, а также ограничит рекламу недвижимости в поселениях.

Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не последует примеру Великобритании.

А Израиль принял ряд ответных мер на санкции Великобритании.

Также социологический опрос общественного мнения в Великобритании показывает, что почти половина британцев поддерживают решение правительства ввести санкции против незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.