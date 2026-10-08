Три німецькі партії досягли попередньої угоди для формування земельного уряду у Берліні

Соціал-демократична партія Німеччини, "Зелені" та "Ліві" попередньо домовилися про формування коаліції в федеральній землі Берлін після понад двох тижнів від земельних виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Три партії попередньо домовилися про пакет заходів щодо боротьби з антисемітизмом, який став ключовою умовою для формування коаліції в Берліні.

СДПН та "Зелені" висунули обов’язкові зобов’язання щодо протидії з антисемітизму як передумову для переговорів на тлі дискусії щодо пропалестинських позицій та інцидентів під час заходів, організованих "Лівою партією".

Сторони домовилися про процедури вирішення майбутніх інцидентів, включаючи залучення експертної групи у разі виникнення суперечок.

Це відкриває шлях до коаліційної угоди через два з половиною тижні після виборів у федеральній землі Берлін, на яких "Ліві" на чолі з Еліф Еральп отримали найбільшу підтримку, набравши 25,7 % голосів, і почали домагатися створення коаліції зі СДПН та "Зеленими".

Нагадаємо, 20 вересня на виборах до парламенту у федеральній землі Берлін перше місце здобула партія "Ліві", друге місце посів Християнсько-демократичний союз (ХДС), третє – ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

Натомість у Мекленбурзі-Передній Померанії, де вибори пройшли в той самий день, найбільшу підтримку отримала "Альтернатива для Німеччини".

Тим часом у Саксонії-Ангальт новим головою парламенту вперше став депутат від партії "АдН" Тобіас Рауш.