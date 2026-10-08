Три немецкие партии достигли предварительного согласия о формировании правительства земли в Берлине

Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и "Левые" предварительно договорились о формировании коалиции в федеральной земле Берлин спустя более двух недель после земельных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Три партии предварительно договорились о пакете мер по борьбе с антисемитизмом, который стал ключевым условием для формирования коалиции в Берлине.

СДПГ и "Зеленые" выдвинули обязательные обязательства по противодействию антисемитизму в качестве предварительного условия для переговоров на фоне дискуссии о пропалестинских позициях и инцидентах во время мероприятий, организованных "Левой партией".

Стороны договорились о процедурах урегулирования будущих инцидентов, включая привлечение экспертной группы в случае возникновения споров.

Это открывает путь к коалиционному соглашению через две с половиной недели после выборов в федеральной земле Берлин, на которых "Левые" во главе с Элиф Эральп получили наибольшую поддержку, набрав 25,7 % голосов, и начали добиваться создания коалиции с СДПГ и "Зелеными".

Напомним, 20 сентября на выборах в парламент федеральной земли Берлин первое место заняла партия "Левые", второе место – Христианско-демократический союз (ХДС), третье – ультраправая "Альтернатива для Германии".

В то же время в Мекленбурге-Передней Померании, где выборы прошли в тот же день, наибольшую поддержку получила "Альтернатива для Германии".

Между тем в Саксонии-Анхальт новым председателем парламента впервые стал депутат от партии "АдГ" Тобиас Рауш.