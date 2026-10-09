У Британії запевнили у безпеці своїх авіабаз після кількох інцидентів

Начальник Штабу оборони Великої Британії Річард Найтон запевнив, що британські військові бази є безпечними та захищеними після низки арештів на двох об’єктах, де дислокуються американські війська.

Про це повідомляє The Times, пише "Європейська правда".

Найтон висловив свою "впевненість" у безпеці баз Великої Британії після затримання двох латвійців у зв’язку з ймовірним проникненням на базу ВПС "Молсворт".

Він також згадав про нещодавній інцидент на базі "Фейрфорд" у графстві Глостершир, яку використовують війська США, де кількох людей було затримано за підозрою у підготовці теракту. Після цього випадку Сполучені Штати ухвалили рішення вивести свої бомбардувальники з об’єкта.

"Рішення вивести бомбардувальники, які зазвичай там не базуються, було оперативним рішенням, спрямованим на зменшення ризику", – запевнив очільник Штабу оборони Британії.

"Але ми маємо надзвичайно тісні відносини з США як у розвідувальному плані, так і в оперативному, і саме це вселяє мені впевненість щодо безпеки наших баз тут", – додав Найтон.

Він також відкинув припущення, що підозрюваний терористичний замах на базі "Фейрфорд" міг зашкодити довгостроковим відносинам із США.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вивели всі свої бомбардувальники з бази "Фейрфорд" у Британії через "певні загрози" для військового об’єкта.

Також 8 жовтня чинному військовослужбовцю британського Королівського флоту висунули звинувачення у тому, що він скористався своїм високим рівнем допуску до секретної інформації для збору таємниць, які мав намір передати російській стороні.