В Британии заверили в безопасности своих авиабаз после нескольких инцидентов

Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон заверил, что британские военные базы находятся в безопасности и под защитой после ряда арестов на двух объектах, где дислоцируются американские войска.

Об этом сообщает The Times, пишет "Европейская правда".

Найтон выразил свою "уверенность" в безопасности баз Великобритании после задержания двух латвийцев в связи с предполагаемым проникновением на базу ВВС "Молсворт".

Он также упомянул о недавнем инциденте на базе "Фэйрфорд" в графстве Глостершир, которую используют войска США, где несколько человек были задержаны по подозрению в подготовке теракта. После этого случая Соединенные Штаты приняли решение вывести свои бомбардировщики с объекта.

"Решение вывести бомбардировщики, которые обычно там не базируются, было оперативным решением, направленным на снижение риска", – заверил глава Штаба обороны Великобритании.

"Но у нас чрезвычайно тесные отношения с США как в разведывательном плане, так и в оперативном, и именно это вселяет в меня уверенность в безопасности наших баз здесь", – добавил Найтон.

Он также отверг предположение, что предполагаемое террористическое покушение на базе "Фэйрфорд" могло нанести ущерб долгосрочным отношениям с США.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вывели все свои бомбардировщики с базы "Фэйрфорд" в Великобритании из-за "определенных угроз" для военного объекта.

Также 8 октября действующему военнослужащему британского Королевского флота предъявили обвинение в том, что он воспользовался своим высоким уровнем доступа к секретной информации для сбора сведений, которые намеревался передать российской стороне.