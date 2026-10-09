Експринц Ендрю отримав 302 тисячі фунтів стерлінгів компенсації за звільнення королівської резиденції

Молодший брат короля Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор отримав грошову компенсацію у розмірі 302 тисяч фунтів стерлінгів після офіційного розірвання договору оренди його колишньої резиденції Royal Lodge.

Про це повідомляє Sky News, передає "Європейська правда".

Колишній принц покинув резиденцію на початку цього року і наразі мешкає на території маєтку Сандрінгем.

Ендрю також сплатив 1,8 млн фунтів стерлінгів на покриття витрат на ремонт та реставрацію. Він отримав право на компенсацію, оскільки, згідно з умовами договору оренди, розірвав його протягом перших 25 років.

"Договір оренди Royal Lodge закінчився, і зараз ми зосереджуємося на його майбутньому використанні та можливостях отримання додаткової фінансової вигоди для країни завдяки його достроковому поверненню", – зазначив представник компанії Crown Estate, що володіє маєтком.

Представник зазначив, що тепер нерухомість буде виставлена на продаж з огляду на її передбачуване майбутнє використання.

Напередодні британська поліція заявила, що ордери на обшук об’єктів нерухомості, пов’язаних з братом британського короля Чарльза ІІІ Ендрю Маунтбаттеном-Віндзором, були видані неправомірно і мають бути скасовані.

66-річний Ендрю був заарештований у лютому за підозрою у зловживанні службовим становищем у зв’язку з його стосунками з покійним американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном; обшуки були проведені в його маєтках у Сандрінгемі (східна Англія) та Віндзорі. Цей арешт став безпрецедентною подією в новітній історії – вперше 300 років члена королівської родини затримали і допитали правоохоронці.

Однак згодом Маунтбаттен-Віндзор, який з моменту арешту не робив жодних публічних коментарів, подав судовий позов і клопотав про скасування ордерів на обшук.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.