Бывший принц Эндрю получил 302 тыс. фунтов компенсации за освобождение королевской резиденции

Младший брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор получил денежную компенсацию в размере 302 тысяч фунтов стерлингов после официального расторжения договора аренды его бывшей резиденции Royal Lodge.

Об этом сообщает Sky News, передает "Европейская правда".

Бывший принц покинул резиденцию в начале этого года и в настоящее время проживает на территории поместья Сандрингем.

Эндрю также выплатил 1,8 млн фунтов стерлингов для покрытия расходов на ремонт и реставрацию. Он получил право на компенсацию, поскольку, согласно условиям договора аренды, расторг его в течение первых 25 лет.

"Договор аренды Royal Lodge истек, и сейчас мы сосредоточиваемся на его будущем использовании и возможностях получения дополнительной финансовой выгоды для страны благодаря его досрочному возврату", – отметил представитель компании Crown Estate, владеющей поместьем.

Представитель отметил, что теперь недвижимость будет выставлена на продажу с учетом ее предполагаемого будущего использования.

Накануне британская полиция заявила, что ордера на обыск объектов недвижимости, связанных с братом британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбаттеном-Виндзором, были выданы неправомерно и должны быть отменены.

66-летний Эндрю был арестован в феврале по подозрению в злоупотреблении служебным положением в связи с его отношениями с покойным американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном; обыски были проведены в его поместьях в Сандрингем (восточная Англия) и Виндзоре. Этот арест стал беспрецедентным событием в новейшей истории – впервые за 300 лет члена королевской семьи задержали и допросили правоохранительные органы.

Однако впоследствии Маунтбеттен-Виндзор, который с момента ареста не делал никаких публичных комментариев, подал судебный иск и ходатайствовал об отмене ордеров на обыск.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишён титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.