У Берліні виявили рештки прикордонного пункту часів холодної війни

Залишки колишнього прикордонного пункту Східної Німеччини виявили під час розкопок на території берлінського КПП "Чекпойнт Чарлі".

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю повідомила Фундація Берлінської стіни, інформує DPA.

Серед знахідок – фрагменти стіни, асфальтове покриття та фундамент командного пункту, яким користувалися східнонімецькі прикордонники у 1985–1989 роках. Також виявили частини загородження для транспортних засобів, встановленого після сумнозвісного протистояння з танками в жовтні 1961 року.

З огляду на значні зміни, яких ця територія зазнала після возз’єднання Німеччини у 1990 році, знахідки є "важливими історичними свідченнями існування колишнього прикордонного пункту", зазначила Сюзанна Мюле з Фундації Берлінської стіни.

Розкопки проводили протягом останніх місяців на ділянці біля колишнього КПП, де планують створити новий освітній і меморіальний комплекс.

У неділю запланований додатковий огляд, після якого розкопані ділянки мають знову засипати. У фонді пояснили, що це стандартна процедура, яка допомагає зберегти рештки.

"Чекпойнт Чарлі" був найвідомішим пунктом пропуску між Східним і Західним Берліном у період поділу Німеччини. Ним могли користуватися виключно військовослужбовці західних союзників, дипломати та іноземні відвідувачі.

У жовтні 1961 року тут відбулося напружене протистояння американських і радянських танків, яке привернуло увагу всього світу.

Нині "Чекпойнт Чарлі" є одним із найвідоміших у світі історичних місць, пов’язаних із холодною війною, і вважається однією з головних туристичних принад Берліна.

Нагадаємо, влада Берліна оголосила про плани реконструкції "Чекпойнту Чарлі" у листопаді 2022 року.

Кілька років тому влада Берліна зірвала суперечливий план приватного інвестора побудувати на місці "Чекпойнту Чарлі" комплекс квартир, офісів, ресторанів і готель.

Також там було заборонено працювати акторам у формі американської армії, які позували для фото з туристами і ставили "штампи" в паспорти.