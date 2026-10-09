В Берлине обнаружили остатки пограничного пункта времен холодной войны

Остатки бывшего пограничного пункта Восточной Германии обнаружили в ходе раскопок на территории берлинского КПП "Чекпойнт Чарли".

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу сообщил Фонд Берлинской стены, передает DPA.

Среди находок – фрагменты стены, асфальтовое покрытие и фундамент командного пункта, которым пользовались восточногерманские пограничники в 1985–1989 годах. Также обнаружили части заграждения для транспортных средств, установленного после печально известного противостояния с танками в октябре 1961 года.

Учитывая значительные изменения, которые претерпела эта территория после воссоединения Германии в 1990 году, находки являются "важными историческими свидетельствами существования бывшего пограничного пункта", отметила Сюзанна Мюле из Фонда Берлинской стены.

Раскопки проводились в течение последних месяцев на участке возле бывшего КПП, где планируется создать новый образовательный и мемориальный комплекс.

В воскресенье запланирован дополнительный осмотр, после которого раскопанные участки должны быть вновь засыпаны. В фонде пояснили, что это стандартная процедура, которая помогает сохранить останки.

"Чекпойнт Чарли" был самым известным пунктом пропуска между Восточным и Западным Берлином в период разделения Германии. Им могли пользоваться исключительно военнослужащие западных союзников, дипломаты и иностранные гости.

В октябре 1961 года здесь произошло напряженное противостояние американских и советских танков, которое привлекло внимание всего мира.

Сегодня "Чекпойнт Чарли" является одним из самых известных в мире исторических мест, связанных с холодной войной, и считается одной из главных туристических достопримечательностей Берлина.

Напомним, власти Берлина объявили о планах реконструкции "Чекпойнта Чарли" в ноябре 2022 года.

Несколько лет назад власти Берлина сорвали спорный план частного инвестора построить на месте "Чекпойнта Чарли" комплекс из квартир, офисов, ресторанов и отеля.

Также там было запрещено работать актерам в форме американской армии, которые позировали для фото с туристами и ставили "штампы" в паспорта.