У Чехії планують посилити захист критичної інфраструктури від дронів

Оператори об’єктів критичної інфраструктури можуть отримати можливість за певних умов запобігати прольоту іноземних дронів над своїми охоронюваними територіями, а в крайніх випадках – навіть знищувати їх.

Це передбачено у пропозиції Міністерств внутрішніх справ та транспорту, яку уряд обговорить у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Оператори зможуть подавати заявки на визначення спеціальних охоронюваних територій, а їхні спеціально підготовлені співробітники матимуть право вживати заходів проти дронів.

За словами авторів пропозиції, досвід інших країн показує, що швидкість втручання є ключовим фактором у захисті критичної інфраструктури. Наразі безпілотну систему можуть знешкодити поліція або військові. Однак, з огляду на велику кількість об’єктів критичної інфраструктури, час їхньої реакції є обмеженим. Згідно з попередньою інформацією Міністерства транспорту, пропозиція може стосуватися, наприклад, міжнародних аеропортів, енергетичних вузлів або атомних електростанцій.

Окрім співробітників операторів критичної інфраструктури, пропозиція також дозволить втручатися співробітникам розвідувальних служб, пенітенціарної служби або Генеральної інспекції сил безпеки (GIBS). Пожежники також отримають повноваження втручатися під час рятувальних операцій, якщо дрон безпосередньо загрожує безпеці рятувальників або літальних апаратів. Поправка спрощує умови втручання для співробітників поліції та військової поліції.

Міністр внутрішніх справ Любомір Метнар заявив у вівторок на засіданні парламентського комітету з питань безпеки, що поправка має на меті чітко визначити повноваження поліції щодо втручання проти дронів та розширити можливості захисту стратегічних об’єктів. Міністр також зазначив, що тиждень тому підписав наказ про закупівлю обладнання для боротьби з дронами. Він очікує на подібні закупівлі в найближчі роки.

Згідно з пояснювальною запискою, пропозиція ґрунтується на припущенні, що, з огляду на заборону, присутність безпілотного літального апарата у визначеній зоні вже становить загрозу для об’єктів критичної інфраструктури.

"Для суб’єктів критичної інфраструктури ця пропозиція є лише дозволом запобігати польотам безпілотних літальних апаратів, а не обов’язком. Отже, суб’єкти критичної інфраструктури не зобов’язані закуповувати дороге обладнання для виявлення та знешкодження", – зазначило Міністерство внутрішніх справ у пропозиції.

Згідно з пропозицією, зони заборони польотів над об’єктами критичної інфраструктури будуть оголошуватися Управлінням цивільної авіації за погодженням з іншими органами.

Одним із цьогорічних інцидентів, пов’язаних із дронами, стало порушення роботи празького аеропорту в травні, коли безпілотний апарат незаконно пролетів у забороненій для польотів зоні. Про подібні інциденти повідомлялося в ряді інших європейських країн протягом останніх місяців.

1 вересня Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

Тим часом у німецькому аеропорту "Берлін-Бранденбург" запровадили нову систему виявлення дронів, яка дозволить фіксувати безпілотні апарати в зонах зльоту та посадки.

Крім того, система виявлення дронів з’явиться ще й в аеропортах Штутгарта і Гамбурга.