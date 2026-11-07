В Чехии планируют усилить защиту критически важной инфраструктуры от дронов

Операторы объектов критически важной инфраструктуры могут получить возможность при определенных условиях пресекать пролет иностранных дронов над охраняемыми территориями, а в крайних случаях – даже уничтожать их.

Это предусмотрено в предложении министерств внутренних дел и транспорта, которое правительство обсудит в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Операторы смогут подавать заявки на определение специальных охраняемых территорий, а их специально подготовленные сотрудники будут иметь право принимать меры против дронов.

По словам авторов предложения, опыт других стран показывает, что скорость реагирования является ключевым фактором в защите критически важной инфраструктуры. В настоящее время беспилотную систему могут обезвредить полиция или военные. Однако, учитывая большое количество объектов критически важной инфраструктуры, время их реагирования ограничено. Согласно предварительной информации Министерства транспорта, предложение может касаться, например, международных аэропортов, энергетических узлов или атомных электростанций.

Помимо сотрудников операторов критической инфраструктуры, предложение также позволит вмешиваться сотрудникам разведывательных служб, пенитенциарной службы или Генеральной инспекции сил безопасности (GIBS). Пожарные также получат полномочия вмешиваться во время спасательных операций, если дрон непосредственно угрожает безопасности спасателей или летательных аппаратов. Поправка упрощает условия вмешательства для сотрудников полиции и военной полиции.

Министр внутренних дел Любомир Метнар заявил во вторник на заседании парламентского комитета по вопросам безопасности, что поправка направлена на четкое определение полномочий полиции по вмешательству в отношении дронов и расширение возможностей защиты стратегических объектов. Министр также отметил, что неделю назад подписал приказ о закупке оборудования для борьбы с дронами. Он ожидает подобных закупок в ближайшие годы.

Согласно пояснительной записке, предложение основано на предположении, что, учитывая запрет, присутствие беспилотного летательного аппарата в определенной зоне уже представляет угрозу для объектов критической инфраструктуры.

"Для субъектов критической инфраструктуры это предложение является лишь разрешением предотвращать полеты беспилотных летательных аппаратов, а не обязательством. Следовательно, субъекты критической инфраструктуры не обязаны закупать дорогостоящее оборудование для обнаружения и обезвреживания", – отметило Министерство внутренних дел в предложении.

Согласно предложению, зоны запрета полетов над объектами критической инфраструктуры будут объявляться Управлением гражданской авиации по согласованию с другими органами.

Одним из инцидентов этого года, связанных с дронами, стало нарушение работы пражского аэропорта в мае, когда беспилотный аппарат незаконно пролетел в зоне, запрещенной для полетов. О подобных инцидентах сообщалось в ряде других европейских стран в течение последних месяцев.

1 сентября Германия обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

Между тем в немецком аэропорту "Берлин-Бранденбург" ввели новую систему обнаружения дронов, которая позволит фиксировать беспилотные аппараты в зонах взлёта и посадки.

Кроме того, система обнаружения дронов появится также в аэропортах Штутгарта и Гамбурга.