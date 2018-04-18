На пороге торговой войны: Украина и ЕС вышли на новый этап спора о лесе-кругляке

Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда _ Среда, 18 апреля 2018, 15:02

Фото УНИАН

Мораторий на экспорт леса-кругляка – один из самых болезненных вопросов в наших взаимоотношениях с Евросоюзом.

Это решение, принятое еще в 2015 году, изначально вызвало протесты ЕС, а в прошлом году именно из-за этой проблемы Украина не получила 600 млн евро макрофинансовой помощи. На самом деле должен был сорваться также предыдущий транш (еще 600 млн), который нам дали без отмены моратория, только "под честное слово" президента.

Петр Порошенко действительно не раз обещал партнерам снять этот запрет.

Этого так и не произошло, но стоит отметить: это не было виной президента. Проблема – в Раде, где даже близко нет для этого голосов.

Но на днях Украине все же придется принять непростое решение.

Евросоюз уже написал в Киев письмо, в котором дал несколько вариантов и предупредил, что "замолчать" проблему не получится.

Последствия конфликта, в зависимости от выбранного пути, могут оказаться болезненными. Либо для страны, либо лично для президента и его партии (не забываем о выборах), либо для обоих. И хотя все стороны заверили, что не доведут дело до торговой войны и до обращения ЕС в ВТО, Порошенко и Гройсману рано или поздно придется принимать политическое решение.





Экспортируем "длинные дрова"

Важно отметить, поскольку этот вопрос крайне мифологизирован: со стороны ЕС нет требования о вырубке леса.

Никакие ограничения, регулирования вырубки или даже полный ее запрет не вызывали бы возражений со стороны ЕС – Украина имеет полное право это делать.

Более того, Еврокомиссия сама предлагала Киеву установить жесткий контроль за вырубкой Карпат. К примеру, Украина могла бы адаптировать европейские директивы по охране окружающей среды, которые реально работают (свежий пример: Суд ЕС остановил вырубку Беловежской пущи; в случае ее возобновления Польше грозит штраф, 100 тыс. евро в день).

Но в украинском моратории речь идет о другом: никаких ограничений на рубку леса нет, зато есть запрет экспорта. А это напрямую нарушает Соглашение об ассоциации.

Однако все попытки даже не отменить мораторий, а заменить его другой системой поддержки отечественной деревообрабатывающей промышленности (компромиссной и согласованной с ЕС) заканчивались провалом – голосов на это не было, потому что мораторий "подняли на флаг" сразу несколько фракций.

И неважно, что их лозунг (мол, "ЕС хочет вырубить наши Карпаты") имеет мало общего с реальностью. Неважно, что мораторий так и не остановил "облысение" Карпат.

Ничего, что даже экспорт леса не прекратился.

Лес вывозят и сейчас – или под видом, например, крепления для шахт, или как "дрова", а то и просто в обход таможенных пунктов.

Это подтверждают официальные данные.

По закону, с 1 января 2017 года действует полный, абсолютный запрет этого экспорта (мораторий на твердые породы дерева действует еще с 2015 года, в прошлом году его дополнил запрет на экспорт сосны). По украинской статистике, он действительно прекратился: если в 2016 мы продали в ЕС 840 тысяч тонн кругляка, то в 2017-м – только 2 тысячи тонн.

И все было бы хорошо, если бы не статистика ЕС. Она дает принципиально иные данные: по ней, запрещенный лес-кругляк "материализуется" между двумя таможнями. Евростат говорит, что в 2017 году из Украины в ЕС вывезли 477 тысяч тонн кругляка. Да и год назад, когда действовал частичный мораторий, в Евросоюз въехало 1315 тысяч тонн кругляка (а не 840, как по нашей статистике).

Институт экономических исследований и политических консультаций, где анализируют экспортные потоки в рамках проекта "Диалог по содействию торговле", предполагает, что часть кругляка вывозят из Украины под видом "дров". Ведь границу ЕС пересекает на полмиллиона тонн (!) меньше "дров", чем выезжает из Украины.

А объемы вырубки леса, по данным правительства, вообще не упали, несмотря на мораторий.

При этом деревообрабатывающая промышленность не оживилась – ее рост за год составил лишь 3,9%, меньше, чем по промышленности в целом. Экспорт леса просто ушел в тень.

Но как бы там ни было, до парламентских выборов мораторий точно не будет пересмотрен, несмотря на все проблемы в отношениях с ЕС. Эта тема стала токсичной, голосов в ее поддержку нет даже в коалиции. Поэтому Киеву на переговорах с Брюсселем не оставалось ничего другого, как "тянуть резину".

Все это в итоге заставило ЕС изменить тактику.

ЕвроПравда уже писала, что отмена моратория исчезла из перечня требований для получения новой макрофинансовой программы. Вместо этого ЕС решил задействовать двусторонний механизм разрешения споров, прописанный в Соглашении об ассоциации.

Но как выяснилось, и здесь Брюссель столкнулся с проблемами, которые Киев так хорошо умеет создавать.





Ультиматумы из Брюсселя

В распоряжении "Европейской правды" имеется письмо еврокомиссара по вопросам по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем первому вице-премьера Степану Кубиву.

В документе, датированном 28 февраля, комиссар констатирует: все попытки договориться с Киевом не привели к успеху, а значит, у ЕС нет иного пути, кроме как начать арбитражную процедуру против Киева.

Кстати, этот шаг должен стать прецедентом в истории ЕС. Сразу несколько представителей Евросоюза, аж до гендиректора, ответственного за отношения с соседями, заверили ЕвроПравду: ни разу Брюсселю не приходилось начинать арбитраж с партнерами, с которыми у ЕС действует договор о свободной торговле. Всегда удавалось договариваться мирно... но Украина оказалась особенной.

Письмо еврокомиссара хоть и написано жестко, как для дипломатической переписки, но содержит несколько сценариев развития события.

Украине придется выбрать один из них.

Очень коротко поясним, о каком арбитраже идет речь.

Никто не будет подавать в Стокгольм, как в "газовом деле", или в Лондонский суд. Арбитражная палата для разрешения споров создается на двусторонней основе – Украиной и Евросоюзом. Ее создание очень подробно прописано в Соглашении об ассоциации. Украина должна определить пять арбитров-украинцев, ЕК – пять арбитров-европейцев, а две стороны вместе – пять нейтральных арбитров.

Чтобы начать арбитражное рассмотрение конкретной жалобы, из каждой группы избирается по одному представителю, и три арбитра начинают процесс.

Только вот запустить это рассмотрение в настоящее время невозможно, потому что Украина с момента подписания Соглашения об ассоциации не смогла выбрать... даже свою пятерку. Президент утвердил четырех из них, а кандидатура пятого, выбранная правительством на конкурсе, уже восемь месяцев (!) находится на рассмотрении АП. Президент не утверждает ее, но и не сообщает правительству об отклонении.

В ЕС не сомневаются, что Киев искусственно затягивает процесс.

Поэтому комиссар Мальмстрем сообщила Киев о своих дальнейших действиях, ультимативно установив дедлайн для каждого следующего шага. Она предупредила Кубива, что Киев должен утвердить последнего арбитра до конца марта, чтобы к июню арбитраж заработал.

Этот срок Украина уже сорвала.

Уже вторая половина апреля, а решение так и не принято.

Редакция имела возможность ознакомиться с копией внутренней правительственной переписки. Согласно ей, "процесс идет", но результатов еще нет. До 20 апреля планируется провести очередное правительственное совещание по этому поводу.

Для Брюсселя это не стало большой неожиданностью. Еврокомиссар в своем письме предупреждала, как поступит, если срок будет сорван: в этом случае Еврокомиссия предлагает Украине начать формирование арбитражной группы на основании неполных списков.

"Если Украина будет против формирования арбитражной группы на основе неполных списков, к сожалению, у меня не останется других вариантов, кроме как рассматривать использование механизма ВТО по урегулированию вопроса запрета на экспорт необработанной древесины", – предупредила Мальмстрем.

А это, если произойдет, будет означать моментальный рост ставок в торговом споре Киева и Брюсселя.





"Если завтра война"

По данным редакции, хотя Украина и сорвала крайний срок, комиссар до сих пор не прислала нам обещанное второе письмо. Это связано также с тем, что Украина и ЕС не договорились также о кандидатурах третьей, "нейтральной" группы арбитров.

Одновременно украинские чиновники уговаривают европейских коллег не торопиться с решением и уверяют, что настроены избежать перехода торговой войны на уровень ВТО.

Несколько чиновников и источников, близких к правительству, заверили ЕП, что предпочитают не портить лишний раз отношения с ЕС. Даже если Порошенко продолжит затягивать с назначением пятого арбитра, правительство согласится на формирование арбитражной группы на основе неполных списков. "Наша позиция – начать арбитраж и, в конце концов, решить этот вопрос. Однако не исключено, что у других могут быть противоположные взгляды", – неофициально говорят в Минэкономразвития, намекая на МИД и Банковую.

Собеседники ЕвроПравды и в МИД, и на Банковой говорят, что обязательно постараются избежать нового витка конфликта. "Мы прилагаем усилия для того, чтобы в ближайшее время назначить арбитров – как пятого, так и независимых", – заверил один из чиновников, причастных к процессу принятия решения.

В правительстве и у президента недаром боятся перехода конфликта на уровень ВТО.

Во-первых, это сделает конфликт публичным для мирового торгового сообщества – рассмотрение всех споров в ВТО проводится открыто. Имидж Украины как страны, выполняющей обязательства, будет дополнительно подорван.

Во-вторых, к жалобе в ВТО гарантированно присоединятся другие страны – таковы процедуры организации. И когда арбитры ВТО признают наше нарушение – при неудачном сценария, нам придется "компенсировать убытки" не только Евросоюзу, но и другим партнерам, даже если мы им никогда не поставляли лес.

В-третьих, этот сценарий дополнительно разозлит ЕС, нашего основного торгового партнера. В этих условиях Киеву будет сложно просить ЕС, например, о новом расширении беспошлинных квот.

В конце концов, такой сценарий существенно обесценивает Соглашение об ассоциации с ЕС, ведь соглашение – это не только отмена пошлин, но и механизм разрешения споров. Обратившись в ВТО, Евросоюз будет вынужден признать: Украина не выполняет подписанное с ней соглашение. А если так, то какой смысл обсуждать модернизацию СА и говорить об углублении отношений?..

Но у политических советников Порошенко есть и другой аргумент, который может все перевесить.

Этот аргумент – предвыборная кампания.

ВТО – это игра "в долгую". Рассмотрение жалобы в этой организации вполне может затянуться до 2020 года.

А вот решение споров в двустороннем арбитраже – очень быстрый процесс. Соглашение об ассоциации говорит, что решение должно быть принято в течение 120 дней после начала работы арбитража. Конечно, можно дополнительно потянуть время – если нас признают виновными, Украина будет обязана ликвидировать нарушения в течение "разумного периода". Чтобы объяснить, сколько именно времени нам на это нужно, Украина может снова созвать арбитражную группу – но такая группа должна принимать решение в течение 20 дней.

"Таким образом, в случае рассмотрения спора в двустороннем формате окончательное решение может быть принято уже в начале 2019 года", – считает руководитель практики международной торговли юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Елена Омельченко.

Причем в экспертном сообществе нет никаких сомнений, что у ЕС есть все шансы на победу. Особенно учитывая то, что нарушения со стороны Украины публично признавал глава государства!

А значит, Украина должна отменить мораторий – или она столкнется с торговыми ограничениями со стороны ЕС в отношении украинского экспорта. Именно такой сценарий предусмотрен Соглашением об ассоциации.

Причем это может произойти за несколько месяцев до президентских выборов!

То есть в разгар предвыборной гонки правительство или президент должны внести в Раду законопроект об отмене моратория на экспорт древесины, "собрав" негативные электоральные последствия – или же столкнуться с торговыми санкциями ЕС.

Несмотря на это, нельзя исключить, что у президента действительно тянут время и пытаются "выиграть" дополнительные пару месяцев.

Хотя риск от такой игры для страны – очень высокий. Ведь в любой момент терпение Брюсселя может лопнуть – и вместо очередного письма в Киев оттуда пойдет жалоба в ВТО, как и пообещала нам еврокомиссар.





Возможно ли не проиграть?

Несмотря на то, что ситуация действительно сложная (и затягивание ее только усложняет), в правительстве предполагают, что эту проблему можно решить, "заменив" мораторий другим механизмом защиты деревообрабатывающей отрасли. "Если мораторий будет заменено менее грубым нарушением, а еще – с четкими перспективами отмены, ЕС не должен выступать против", – говорит собеседник ЕвроПравды.

Но реальность этого пути – под огромным вопросом. За последние годы правительство готовило такие инициативы несколько раз – но даже не вносило их в парламент, опасаясь политических рисков. А в предвыборный период этого тем более не произойдет.

Наконец, еще один вариант. Он наиболее безопасный для страны – но довольно непростой в реализации: все-таки завершить формирование арбитража, начать процедуру, даже осознавая свой быстрый проигрыш. А дальше договориться с ЕС о механизме компенсации торговых потерь. Резервы для этого есть: например, можно снизить импортные пошлины на европейские автомобили или на другую товарную группу.

Правительству и президенту действительно не позавидуешь – все варианты несут в себе существенные риски.

В ближайшие месяцы или даже недели мы узнаем, какой путь выбрала Украину.

Впрочем, выбора между двумя плохими сценариями могло и не быть. Если бы с самого начала в правительстве не побоялись обсуждать замену моратория и не избегали дискуссий с популистами. И, наконец, если бы еще в 2015 году Порошенко подумал о последствиях и ветировал закон о моратории.

Теперь исправление ошибок обойдется гораздо дороже. Или для президента и для правительства, или – для страны.

Авторы: Сергей Сидоренко, Юрий Панченко,

редакторы "Европейской правды"