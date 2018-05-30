США или "рука Москвы": что заставило Венгрию изменить стратегию в конфликте с Украиной

Во вторник вечером по киевскому времени – и утром по времени Нью-Йорка – произошел резкий поворот в венгерско-украинском языковом конфликте.

После месяцев блокады и отказов глава МИД Венгрии Петер Сийярто согласился на переговоры; более того, он сам анонсировал эту встречу! Венгерский министр даже пообещал возобновить консультации венгерской общины и украинских властей, хотя до того позиция Будапешта была однозначной: никаких встреч, пока Киев не сделает шаг назад и не остановит действие языковой нормы закона об образовании.

Но не стоит думать, что Сийярто просто так резко изменил мнение. У действий Будапешта есть четкая причина: благодарить за это мы должны США.

При этом в Венгрии пока не отказались от всего того, что говорили об Украине до сих пор. Пока нет доказательств, что Венгрия точно намерена решить конфликт, что она согласиться на новый закон об образовании. Мы также еще очень далеки от того момента, когда сможем сказать, что Будапешт вышел из плена мифов о Киеве. Но шанс на это действительно появился.

А чтобы такая мечта стала реальностью, нам в Украине тоже стоит отбросить мифы о Венгрии. Включая самый популярный – о "руке России" в действиях Орбана.

Встреча, в которую не верили

Украинско-венгерское противостояние вокруг закона "Об образовании" в последнее время было похоже на позиционную войну – максимум обвинений и минимум переговоров.

В феврале Будапешт в очередной раз выдвинул ультиматум в адрес Украины, а венгерское меньшинство даже отказалось от консультаций с Минобразования по спорной языковой статье образовательного закона.

Главы МИД в последний раз встречались только в декабре, на министерском заседании ОБСЕ. А вот встреч, которые планировались, но так и не состоялись – значительно больше. И речь идет не только о министерских встречах в рамках НАТО, которые Венгрия раз за разом блокирует еще с прошлого года. Сийярто отказался от предлагаемых украинским коллегой переговоров на Закарпатье. Другие предложения тоже не встретили согласия. Даже в мае в СМИ попадали слухи о возможной дате переговоров министров, которые впоследствии не подтверждались...

Но на прошлой неделе – довольно неожиданно – венгерский министр вышел к журналистам и объявил, что встретится с украинским коллегой. И даже назвал дату – 29 мая.

Разгадка в том, что Сийярто тогда был не один.

Он только что завершил переговоры с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом, который приехал в Будапешт, чтобы поговорить... об Украине. По крайней мере, в сообщении венгерского МИД по итогам встречи речь шла только об одной конкретной тематике переговоров – кризисе в отношениях с Киевом.

И хотя о ходе переговоров можно только догадываться (сам Митчелл от комментариев отказался), США никогда не скрывали свою позицию по этому поводу. В Госдепе настаивают: Венгрия должна прекратить блокаду сотрудничества Украины с НАТО. Двусторонние конфликты не должны влиять на работу международных структур.

США не потеряли надежду даже на то, что им удастся убедить Венгрию разблокировать саммит Украина-НАТО. Хотя от этого мы пока очень далеки.

О чем договорились?

Переговоры в Нью-Йорке, о которых договаривались американцы, действительно произошли.

Эта встреча, несомненно, стала самой эффективной из всех, которые имели место во времена языкового конфликта. Во-первых, министры договорились о новой встрече, к тому же – в компании министра образования Лилии Гриневич и ее венгерского коллеги Миклоша Кашлера.

Они все должны войти в состав межправительственной рабочей группы, о создании которой также договорились Климкин и Сийярто.

Но главное: ушла в небытие позиция о том, что диалог венгров с Минобразования не имеет смысла, пока Киев не пойдет на уступки.

До сих пор венгерское меньшинство при поддержке дипломатов вообще отказывалось от переговоров с ведомством Гриневич. Мол, пока Киев хочет говорить о выполнении закона, а не о его отмене – говорить не о чем.

После встречи в Нью-Йорке ситуация изменилась.

Консультации наконец-то должны начаться – их первый раунд назначен на 5 июня. По крайней мере, Сийярто это пообещал. "Венгерская сторона будет способствовать этим консультациям, чтобы они прошли успешно", – передал слова коллеги Павел Климкин. Представители меньшинства должны принять участие также в переговорах межправительственной рабочей группы.

Значит ли это, что конфликт уходит в небытие, а Венгрия скоро снимет блокаду в НАТО?

Дипломаты пытаются казаться оптимистами. Климкин заявил, что рассчитывает на "окончательное решение", которое удовлетворит обе стороны. Наш посол в Венгрии Любовь Непоп написала, что теперь ждет "развития диалога в духе конструктива и взаимопонимания". И даже Сийярто заверил, что хочет как можно скорее снять эту проблему и восстановить "поддержку европейских и евроатлантических процессов" для Украины.

Автору этих строк тоже хотелось бы в это верить... Но, к сожалению, для такого положительного прогноза пока недостаточно оснований.

Возможно, уже после первых консультаций, которые состоятся 5 июня, появится возможность делать предварительные выводы: готовы ли венгры к конструктивному разговору или это только имитация переговоров. Потому что если венгерская сторона, как и раньше, будет ставить категоричное условие о возвращении образовательной системы к предыдущим правилам – диалог снова зайдет в тупик.

Как уже писала "Европейская правда", рано или поздно нашим соседям придется понять, что перемены необратимы. Та Украина, которая была до 2013 года, не вернется, а при строительстве нового государства неизбежно приходится менять правила (об этом – в статье "Топор языковой войны"). И главный вопрос сейчас – пришел ли Будапешт к пониманию этого.

А где же "рука Москвы"?

Стоит отметить: ответственность за успех переговоров, конечно же, несет не только Венгрия.

Мы часто вспоминаем о мифах и фейках, которые приходится слышать от венгерского правительства, которые даже есть в официальных документах. Причем со временем их количество не уменьшается – даже в мае 2018 года в Будапеште приняли невероятное обращение к НАТО (подробнее – в статье "Новая атака Венгрии: Виктор Орбан инициировал пересмотр отношений НАТО с Украиной").

Но надо признать, что и в Украине популярен миф, который не облегчает переговоры с Будапештом.

Это – миф о "руке Москвы", которая якобы определяет венгерскую политику в отношении Украины.

К счастью, в наши официальные решения и заявления он не попадал, но от чиновников, которые не занимаются венгерским направлением, приходилось его слышать, и не раз.

И он не на шутку раздражает венгерских партнеров, включая Орбана и Сийярто.

Да, Венгрия поддерживает особые экономические отношения с Россией (как и ряд других государств-членов ЕС). Но это вовсе не означает политической зависимости. И тем более не означает, что Будапешт формирует политику в отношении Закарпатья с учетом действий россиян.

Дело в другом.

Причины нынешней политики Венгрии кроются в ее истории. Ровно 100 лет назад, по результатам Первой мировой войны, эта страна потеряла две трети своей территории и значительная часть венгров оказалась в других государствах. И поэтому Будапешт – признавая незыблемость границ в Европе – тратит массу усилий на поддержку самобытности заграничных венгров. Это для них – один из высочайших приоритетов. И он намного важнее хороших отношений с соседями.

Именно поэтому венгры так нервно реагируют на любые языковые изменения для венгроязычных – не только в Украине, но и в Румынии, Словакии и т.д.

По меньшей мере, чиновникам стоит это понимать, оценивая действия Венгрии. Потому что это определяет стратегию действий.

Мы должны доказывать и Будапешту, и венгерской общине, что реформа образования не направлена ​​против них: напротив, она даст венграм еще больше возможностей. Объяснять и доказывать на практике.

Но пока в Будапеште этого не поняли, имидж "руки Москвы" останется за Венгрией.

И это – тоже объективная реальность.

Повторимся, такое мнение ошибочно, но этого не объяснить украинскому обществу, которое видит, что действия Венгрии совпадают с фарватером политики России. Поэтому – пока в правительстве Орбана будут жить "наказанием Украины", пока будут блокировать сближение Украины и НАТО, пока среди их основных контактов в Украине будут Шуфрич и компания – миф о Венгрии будет сохраняться. И искоренить его вряд ли возможно.

Было бы лучше, чтобы этот период завершился как можно скорее, но мяч теперь – на стороне Венгрии.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"