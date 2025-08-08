Просто Додик: как у друга Путина забрали президентские полномочия и какие последствия это будет иметь

1 серпня увійде в історію сучасної Боснії і Герцеговини як день перемоги верховенства права без огляду на посаду, політичну складову, багатство.

У цей день Апеляційна колегія Суду БіГ підтвердила обвинувальний вирок чинному президенту Республіки Сербської (РС; ентитет у складі БіГ) Мілораду Додіку. А одночасно – запеклому сепаратисту, який погрожував знищити цілісність БіГ, та другу Владіміра Путіна.

А вже за тиждень Центральна виборча комісія БіГ ухвалила рішення про позбавлення Додіка президентського мандата.

Тим самим криза у БіГ поступово підходить до свого апогею – Додік та його союзники не визнають легітимними ані вирок, ані позбавлення мандата. А на додачу – він анонсує проведення референдуму щодо визнання цих рішень та своєї підтримки.

Тож ставки зроблені, й події найближчих місяців стануть визначальними для майбутнього Боснії і Герцеговини.

Програш президента

За що засудили Мілорада Додіка? "ЄвроПравда" раніше детально розповідало про цей вирок.

Якщо коротко – лідера боснійських сербів звинувачено у невизнанні рішень верховного представника щодо БіГ Крістіана Шмідта – призначеного Заходом урядовця, який при цьому відповідно до Дейтонських мирних угод 1995 року має найвищі повноваження у Боснії і Герцеговині.

Невизнання цих повноважень – бомба під фундамент БіГ у її нинішньому стані. Саме тому справа Додіка стала вододілом для всієї країни.

Прийняте рішення цілком очікувано було не на користь президента-сепаратиста – Додіка було засуджено до одного року ув’язнення, а разом із тим – йому заборонено на шість років обіймати політичні посади (тобто – з прийняттям остаточно вердикту Додік втратив президентські повноваження, що незабаром підтвердив Центрвиборчком).

Проте від початкового вироку до набрання ним сили пройшло майже пів року – надто нестандартним був цей процес.

А розгляд апеляції відбувався під тиском самого Додіка та його союзників, які прийняли у парламенті РС низку антиконституційних та сепаратистських законів; звинуватили верховного представника Крістіана Шмідта в узурпації посади; засилали з Угорщини до БіГ, з невеликим скандалом, антитерористичний підрозділ; блокували діяльність спільних державних органів, у тому числі судових, відкликавши з них представників РС.

На додачу поліція ентитету заблокувала арешт Додіка співробітниками Служби держбезпеки БіГ (SIPA).

Підтримка президенту-сепаратисту надійшла з Сербії, Угорщини та РФ.

Влада всіх цих країн відмовляється визнати вирок та продовжує вважати Додіка легітимним главою РС.

Та попри весь цей тиск, судова влада БіГ вистояла та підтвердила попередній вирок.

Три судді Апеляційної колегії, відважні люди, підтвердили – рік тюремного ув’язнення, шестирічна заборона займатися політичною діяльністю, у тому числі обіймати посади в інституціях, профінансованих із держбюджету.

А вже в середу 6 серпня Центральна виборча комісія схвалила припинення президентських повноважень Додіка та почала процес підготовки дострокових президентських виборів в РС, які мають пройти протягом 90 днів.

Це було зроблено попри численні погрози з Баня-Луки (столиці РС). Навіть більше – до останнього існували чималі сумніви, що це рішення вдасться провести.

Але попри всі складнощі, у Центрвиборчкомі виконали свої зобов’язання, відкривши шлях до дострокових виборів у РС.

Стадія заперечення

Очікувано, що ці рішення не визнали ані сам Додік, ані його союзники в Республіці Сербській, ані закордонні союзники.

Про невизнання судового рішення заявили президент Сербії Александар Вучич та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Не визнали його і в РФ, щоправда, про це заявив не Владімір Путін, а лише речниця російського МЗС Марія Захарова.

Друзі Додіка вже не один рік твердять, що лише він захищає Дейтонські мирні угоди.

Захищає їх від офіційного Сараєва, від верховного представника Крістіана Шмідта та міжнародної спільноти в цілому.

А твердження, що наш "герой" захищає територіальну цілісність БіГ та водночас закликає до виходу з єдиної держави, викликає запитання: на кого ці слова розраховані, за кого він має громадян БіГ?

Адже при цьому відбувається відверта фальсифікація Дейтонських угод, усіма силами захищають та вибілюють дії сепаратистів з РС. Подальший розвиток подій за Додіковим сценарієм (до підготовки якого доклали руку в Москві та Белграді) веде лише до нової хвилі міжнаціонального протистояння та створює реальну загрозу нової війни у країні (а можливо – і в цілому регіоні).

Як ми згадували вище, вирок складається з двох частин – річне тюремне ув’язнення та шестирічна заборона займатися політичною діяльністю.

З першою частиною все зрозуміло. У Додіка було декілька опцій. Зокрема – відбути термін ув’язнення та вийти в ореолі "невинно постраждалого мученика" за сербський народ та РС. При цьому існує можливість виконувати вирок частинами – по 2-3 місяці з перервами вдома.

Або відмовитися від виконання цієї частини вироку (що призведе до нових звинувачень та вироків для колишнього президента).

Втім, Додік очікувано скористався можливістю замінити це покарання на штраф у розмірі 18 500 євро. Досить зручно, але це означає, що лідер боснійських сербів визнає судове рішення.

Одночасно почалося формування образу нового сербського "героя". Президія Союзу незалежних соціал-демократів (СНСД; партія Додіка), а потім і Центральний комітет цієї партії схвалили 15 висновків, які стали своєрідною дорожньою картою спротиву рішенню судових органів, дестабілізації ситуації в БіГ.

Майже 300 членів СНСД майже три хвилини аплодували Додіку, який з’явився на подіумі. Весь час лунали вигуки: "Додік – наш президент".

Прийнятий план включає як заяву про невизнання вироку, так і заклики до боротьби та проведення в усіх населених пунктах мітингів на підтримку свого вождя, а на додачу – проголошується зупинка курсу на євроінтеграцію країни.

Іншими словами – це план підриву конституційного устрою БіГ.

Складніше й більш проблемно з частиною другою – про заборону займатися політичною діяльністю.

У юристів БіГ немає єдиної точки зору на частину цього питання. Проте на запитання, чи може Додік обіймати посади в органах державного управління та самоврядування всіх рівнів, якщо вони частково або повністю фінансуються з державного бюджету, відповідь одностайна: ні.

Таким чином, Мілорад Додік у найближчі шість років не може бути обраний президентом або депутатом скупщини будь-якого рівня, не доступні йому й посади в органах управління – глави уряду, мера міста або села, а також керівника державного підприємства.

І саме це стало найбільш болючим ударом по Додіку за всю його політичну кар’єру.

Він дещо розгубився і, мабуть, саме тому на мітингу після підтвердження вироку Апеляційною колегією Суду БіГ спочатку заявив про його невизнання, а потім у нього якось вирвалося: "Це мій останній політичний виступ… зустрінемося на виборах через шість років".

Щоправда, якщо з державною службою для Додіка все зрозуміло, то відкритим залишається питання щодо керівництва партією. Тут існує правова колізія, здатна стати основою ще не одного політичного протистояння.

Проте лише після того, як центральна влада БіГ зможе добитися виконання рішення суду.

Відразу після оголошення вироку тепер вже експрезидент Додік рвонув до Будапешта, де вони разом з прем’єром Віктором Орбаном вкотре заявили про невизнання ані вироку, ані рішення Центрвиборчкому.

Здається, Додік обрав шлях боротьби проти вироку, й не тільки в судах.

Зокрема, він проголосив, що проведе в РС референдум щодо довіри громадян йому. Результати такого референдуму передбачити не складно, особливо якщо допомагати будуть фахівці з проведення консультацій-референдумів окремих "дружніх" країн.

Для того щоб зберегти свою владу, Додік готовий кинути БіГ у вир громадянської війни.

На радість Путіну, для якого такий сценарій виглядає відверто вигідним. Адже він гарантовано відверне частину уваги Заходу від України.

Залишається сподіватися, що громадяни БіГ (у тому числі й етнічні серби з РС) це чудово розуміють. І за підтримки міжнародної спільноти зуміють зупинити експрезидента Додіка.

Автор: Володимир Цибульник,

кандидат історичних наук, експерт із Західних Балкан,